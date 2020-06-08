Желтое настроение: Настя Каменских раскрыла секрет активного и интересного лета

Певица поделилась секретами хорошего лета
Настя Каменских не перестает радовать своих поклонников новыми фотографиями и постами в Instagram. На этот раз популярная украинская певица поделилась секретами активного и интересного лета, и показала новое счастливое фото в желтом свитере.
Артистка поздравила всех с началом новой недели, и посоветовала обязательно добавить в свои планы на лето какой-то новый навык, а также все заранее спланировать. Тогда лето будет активным и интересным.
При этом она подчеркнула, что не нужно планировать слишком много дел одновременно. Необходимо поставить себе на день 2-3 основные задачи. И если вы с ними справились, тогда уже можно увеличивать их количество.
"И маленькими шажками вы придете к цели!" – отметила певица.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Пользователи сети также прокомментировали новый пост Каменских.
Скриншоты с Instagram
Напомним, Потап и Каменских вызвали ажиотаж своим воскресным обедом и дачными буднями.
Ранее горячая Настя Каменских засветила экстремальное декольте на дерзком фото.
Автор: Роман Мирончук