Я жду малыша: победительница Танцев со звездами беременна во второй раз

Украинская танцовщица и хореограф, победительница второго сезона проекта Танці з зірками Илона Гвоздева ждет второго ребенка. Радостную новость она объявила на своей странице в Instagram, разместив красноречивый снимок.

На фото Илона запечатлена в облегающем черном платье в горошек, которое подчеркивает уже заметно округлившийся животик. Знаменитость нежно положила руки снизу и сверху живота, а также дополнила образ ярко-розовыми туфлями на каблуках.

По словам Гвоздевой, она хорошо себя чувствует и будет теперь делиться с поклонниками тем, как проходит ее беременность.

Фото: Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)

"Дорогие мои подписчики наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года - Я жду малыша. Чувствую себя замечательно, как видите,карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным. Вы часто задавали вопрос куда я пропала и почему нет танцев в ленте, вот теперь все стало на свои места и теперь я буду чаще появляться в сети, также делиться с вами новостями о том, как я продолжаю тренироваться и танцевать, как питаюсь, как чувствую себя! Так что, если среди моих друзей есть мамочки или будущие мамочки, думаю вам будет очень полезна моя информация!" - написала танцовщица.

Напомним, что Илона победила в шоу Танці з зірками в паре с Игорем Ласточкиным в 2018 году. Она также выступала в проекте в 2019 году в паре с Владимиром Остапчуком.

Фото: Илона Гвоздева в Танцах со звездами (instagram.com/ilonagvozdeva)

Для Илоны и ее мужа Ивана Хомячука это будет второй ребенок - пара уже воспитывает 4,5-летнюю дочь Валерию. Пол будущего малыша хореграф пока не раскрывает.

Фото: Илона Гвоздева с дочкой (instagram.com/ilonagvozdeva)

Фолловеры порадовались за девушку и засыпали ее теплыми поздравлениями. Среди них - и немало звезд украинского шоу-бизнеса и коллег Илоны.

"Аааа!!! Вот это новость !!! Поздравляю вас!!!" - пишет Анна Ризатдинова.

"Поздравляю, красавица! Здоровья вам", - Александра Кучеренко.

"Вау, Поздравляю!" - Алена Шоптенко.

"Прекрасные новости", - Ирина Монатик.

Вааау,яка гарна новина!!!! Вітаю. Дуже - дуже за Вас рада

Вау! Илонка, это так здорово! Тебе очень идёт!

Ааааа поздравляюююю

Поздравляю вас с пополнением

Ухтиииии. Так неочікувано) Клаааас!!!! Щиро ВІТАЮ!!!! Безмежно щаслива за Вас

Самая красивая фигура в мире..Прекрасного вам самочувствия

Вітаю, щось після карантину у всіх поповнення у родині,

Поздравляю Вас

Супер новость! Это такое блльшое счастье! Здоровья и легкой беременности

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Напомним, звездная пара ALYOSHA и Тарас Тополя рассекретили пол будущего ребенка.