"Жду и люблю": счастливая Могилевская внезапно призналась в чувствах на Танцах со звездами 2019

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица исполнила эффектный номер с Владом Ямой, но про любовь заявила другому

Наталья Могилевская стала звездной гостьей одиннадцатого прямого эфира Танцев со звездами 2019. Она не только вышла на паркет со своим "первым учителем танцев" и экс-партнером по проекту, хореографом Владом Ямой, но и сделала внезапное признание в любви своей второй половинке!

Перед ярким номером пары Влад решился на некоторые откровения о прошлом и вспомнил далекий 2006 год, когда они с певицей впервые вышли на паркет Танцев со звездами. Например, он отметил, что Наталья "вскочила в последний вагон" - она заменила внезапно выбывшего комика Владимира Моисеенко, который повредил спину.

Также певица лично выбирала партнера, и у Влада оказалось несколько конкурентов. Она записала диск с потенциальными напарниками по танцам и решила поинтересоваться мнением окружения, кого же ей предпочесть.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я немного ее боялся. Мы танцевали медленный вальс, и она стала прыгать, веселиться. Я не помню, откуда у меня взялись силы ей сказать: "Или мы сейчас танцуем или шутим?" - вспоминает хореограф.

"Был ли у нас с Натальей роман? Да. Конечно, был" - внезапно ошарашил откровением Влад.

Артистка появилась перед зрителями в эффектном красном платье с высоким разрезами по бокам и широкими рукавами, щедро декорированном палетками. Она исполнила свой хит "Этот танец", а затем закружилась на паркете с Владом Ямой.

Фото: Наталья Могилевская на одинадцатом эфире Танцев со звездами 2019 (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

После атмосферного номера Наталья поблагодарила Влада и подарила огромный букет легенде бальных танцев и четвертому специальному судье проекта Григорию Чапкису.

Кроме того, певица презентовала новую композицию на украинском языке под названием "Покохала", а после номера решилась на внезапное признание в любви.

"Эта премьера посвящается человеку. Я встретила сердце, которое я полюбила. Его нет в этом зале, он очень далеко. Я жду, люблю и помню твои слова: "Ничего не бойся и не переживай, потому что самое главное уже случилось – мы уже встретились", - со счастливой улыбкой сказала она.

Видео: YouTube/Танцы со звездами

Напомним, что ранее Наталья Могилевская проговорилась о своей личной жизни – она встретила любимого человека, но пока не готова раскрыть его имя.