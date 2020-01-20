Ждет ее моделинг: подросшая младшая дочь Оли Поляковой покорила сеть

Оля Полякова недавно весело отпраздновала свое 36-летие - певица вместе с дочерьми и друзьями зажигала на мексиканском курорте Канкун, где сейчас отдыхает. Звезда с удовольствием расслабляется на пляже и даже устроила "битву бикини" со своей старшей дочкой, 14-летней Машей, которая невероятно на нее похожа. Яркие фото вызвали фурор в сети - многие поклонники отметили, что мама с дочкой выглядят, будто сестрички! Младшую Алису, которой восемь лет, артистка показывает реже.

Однако на этот раз решила порадовать поклонников свежими кадрами с девочкой - причем устроила ей настоящую пляжную фотосессию! Алиса в купальнике эффектно позировала в гамаке, пронзительно глядя на камеру. Полякова отметила, что ее явно ждет модельная карьера.

"Ой, думаю, ждёт ее моделинг!" - написала "Королева ночи" под публикацией.

Фото: дочь Оли Поляковой Алиса (instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети с ней вполне согласны и оставили красотке Алисе множество комплиментов. Фаны отметили, что она больше похожа на папу, в то время как Маша явно пошла внешностью в маму.

Такая милая!!! Счастья ей и хорошей учёбы! У неё прекрасная мама и сестра!!!:))))

Папина доця

Ой, баааатюшкиииии, еще одна Полякова

ох этот взгляд и позирование ....моделинг ,думаю ,обеспечен

Красунечка

Оля Полякова 3.0 Красотка)))

Красоточка такой взгляд ух . Расти солнышко умницей на радость маме с папой . Фотомодель прям на все 1000%

Роскошная

Хорошенькая

гарна, на тата схожа

Безумно красивая девочка

Ніжна красуня

Красавица вся в маму

Модель просто

Маша нежность...а Алиса харизма ходячая

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова в купальнике соблазнила идеальными формами на пляже в Мексике.