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Ждет ее моделинг: подросшая младшая дочь Оли Поляковой покорила сеть

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У певицы подрастают две дочери-красавицы

Оля Полякова недавно весело отпраздновала свое 36-летие - певица вместе с дочерьми и друзьями зажигала на мексиканском курорте Канкун, где сейчас отдыхает. Звезда с удовольствием расслабляется на пляже и даже устроила "битву бикини" со своей старшей дочкой, 14-летней Машей, которая невероятно на нее похожа. Яркие фото вызвали фурор в сети - многие поклонники отметили, что мама с дочкой выглядят, будто сестрички! Младшую Алису, которой восемь лет, артистка показывает реже.

Однако на этот раз решила порадовать поклонников свежими кадрами с девочкой - причем устроила ей настоящую пляжную фотосессию! Алиса в купальнике эффектно позировала в гамаке, пронзительно глядя на камеру. Полякова отметила, что ее явно ждет модельная карьера.

"Ой, думаю, ждёт ее моделинг!" - написала "Королева ночи" под публикацией.

Фото: дочь Оли Поляковой Алиса (instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети с ней вполне согласны и оставили красотке Алисе множество комплиментов. Фаны отметили, что она больше похожа на папу, в то время как Маша явно пошла внешностью в маму.

  • Такая милая!!! Счастья ей и хорошей учёбы! У неё прекрасная мама и сестра!!!:))))
  • Папина доця
  • Ой, баааатюшкиииии, еще одна Полякова
  • ох этот взгляд и позирование ....моделинг ,думаю ,обеспечен
  • Красунечка
  • Оля Полякова 3.0 Красотка)))
  • Красоточка такой взгляд ух . Расти солнышко умницей на радость маме с папой . Фотомодель прям на все 1000%
  • Роскошная
  • Хорошенькая
  • гарна, на тата схожа
  • Безумно красивая девочка
  • Ніжна красуня
  • Красавица вся в маму
  • Модель просто
  • Маша нежность...а Алиса харизма ходячая

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова в купальнике соблазнила идеальными формами на пляже в Мексике.

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