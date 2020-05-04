Ждем свадьбу: Тина Кароль и Дан Балан растрогали до слез эксклюзивным закулисным видео

Тина Кароль и Дан Балан искуссно подогревают слухи о своем романе, а поклонники находят все больше и больше подтверждений тому, что пара может быть действительно вместе не только в кадре, но и в жизни. Так, особо внимательные поклонники артистов увидели на чувственном фото обложки их нового дуэтного трека "Помнишь" обручальное колечко на пальце певицы. Теперь же очередной порцией пищи для размышлений стало видео, которое Дан Балан опубликовал в Instagram.

В ролике можно увидеть фрагмент репетиции артистов во время записи дуэтной композиции. Дан и Тина шутят и кокетничают. Певица облачена в длинное платье с разрезами по бокам и кардиган, она танцует, а затем обменивается с коллегой шутливыми фразами, а в конце ласково называет его: "Дурбецало".

Дан решил использовать в качестве подписи строчку из нового хита:

"Помнишь?

Ленивые зрачки, утром пели..

и падали с земли в мир серый

...мы знали, как вставать,

как вертится кровать...

А помнишь?

Любые дни не дни, а мгновенья..

когда ты смотришь так, нет мгновений..

мы ожили опять

и вспомнили опять

все, что пели".

Поклонники пары были растроганы до слез пронзительными закулисными кадрами и признались, что ждут свадьбу кумиров.

Какие вы классные. Жду свадьбу, Данчик

Боже, ее Вы идеальная пара

Аааа, какие вы сладкие. Дан, дурбецало - это любимое слово Тины?

Лучше любого клипа . Настолько это мило. Котики

Вы тут такие милахи

Какие же вы клевые! Открытые и совсем не звездные! Здоровья вам и счастья!

Вот она – любовь

Такие смешные, настоящие

Когда свадьба?

Скриншот комментариев

Напомним, что во время вокальных "нокаутов" на шоу Голос країни 10 на сцене внезапно появилась мама Дана Балана, Людмила, и покорила зажигательной свадебной песней.