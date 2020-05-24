Ждала от него помощи: невеста Виктора Павлика рассказала, как он оставил ее без работы

Фото: Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)

Екатерина Репьяхова призналась, что певец не верил в нее

Молодая невеста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова переживает, что их свадьбу придется отложить из-за карантина. Она уже определилась со подвенечным платьем и хотела бы незабываемое торжество, но если дату все же придется перенести, новую она рассекречивать не станет. А пока Екатерина ждет, что границы откроют до конца июня и ее гости из разных уголков Земли смогу разделить с ней волнительный день. Девушка охотно делится с подписчиками в Instagram историями из жизни и рассказывает о себе.

В новом посте она раскрыла некоторые детали своей биографии, а рассказ сопроводила оригинальным нежным портретным фото. Девушка родилась в Днепре, где прожила там до 17 лет, а сразу после школы уехала поступать в Кие и окончила престижный столичный ВУЗ - КНУ им. Т.Г. Шевченко.

Екатерина живет в столице уже 9 лет, и за это время успела узнать цену деньгам. К слову, она призналась, что за 4 года студенческой жизни поменяла 9 мест жительства и теперь знает все районы Киева.

Фото: Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

"Когда я была студенткой, я работала в студии йоги администратором. Ездила с Харьковской на Житомирскую (кто знает Киев, понимает, какой это ад). Я открывала студию уже в 7:50. А добираться мне нужно было более полутора часа. Поэтому еще со студенческих лет я знаю цену деньгам. Своим, честно заработанным деньгам", - заверила она.

Практически сразу по окончанию университета, Екатерина встретила Виктора Павлика.

"Виктор Франкович не сразу поверил в меня, и не спешил мне помогать. Хотя я на тот момент нуждалась в работе и ждала от него помощи. (Уже когда я повзрослела, я поняла, что ни от кого помощи ждать не надо. Это главная ошибка жертвы - думать, что тебе все должны)", - поделилась своими выводами невеста певца.

Фото: Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Во время поиска работы Екатерина познакомилась с известным украинским психологом и ведущим Дмитрием Карпачевым и начала помогать ему в организации мероприятий и мастер-классов по всей стране, набираться практического опыта.

"В это время, за три года, я окончательно и максимально укрепилась, как личность и как профессионал своего дела. ВП вдруг в меня поверил. Я стала его концертным директором и мы начали вместе работать… Могу сказать только одно. Я очень благодарна ВП за то, что не спешил мне помогать, ведь тогда бы я не встретила Диму, а не встретив Диму, я бы не была сейчас тем, кто я есть", - подытожила избранница артиста.

Ранее Екатерина Репьяхова раскрыла подробности знакомства с певцом и судьбоносной встречи.

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Автор: Аня Бойчук