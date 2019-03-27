Очень жаркая: Яна Соломко восхитила точеной фигурой в купальнике

Яна Соломко хоть и вернулась в Киев после расслабленного отдыха в Египте, где успела посетить знаменитые пирамиды, но продолжает показывать снимки, сделанные на популярном курорте. В пасмурный день певица поднимает себе настроение солнечными кадрами и с нетерпением ждет, когда же тепло придет в Украину. Артистка поделилась в Instagram пикантным "тропическим" фото в купальнике, который идеально подчеркнул ее формы.

На Яне – кокетливый красный купальник в горошек с высокой посадкой. Брителька лифа игриво приспущена с плеча, а эффектная поза позволяет оценить плавные изгибы ее аппетитной фигуры. Отдельно стоит сказать об игре света и тени, что добавляет кадру особую атмосферность и пикантность.

"Не смотря на то, что за окном снег. Так хочется каждому и каждой из вас пожелать лета. Тепла во всем и со всеми. Любите друг друга. Обнимитесь и поцелуйтесь прямо сейчас", - призвала Яна.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Соблазнительный кадр привел подписчиков девушки в восторг. Им понравилось буквально все – образ певицы, ее эффектный купальник и великолепная фигура.

"Яркое солнечное фото, вы излучаете лучики солнца", "Шикарное фото очень интересное получилось", "Красотка. Этот купальник очень крутой", "А фигурка какая у вас красивая, Яна просто красотка", "Классный купальник, фигурка супер", "Очень жаркая и солнечная фотография", "Вы чудесно выглядите!", "Невероятно красивая фотография получилась", - писали фолловеры.

Напомним, что Яна Соломко восхитила сеть милым фото с дочерью Кирой. Певица перестала публиковать снимки с мужем, что обеспокоило ее поклонников, но пока никаких комментариев артистка не дает.