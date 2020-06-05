Зажигательные танцы в спальне: Алессандра Амбросио похвасталась соблазнительной фигурой на домашнем видео

Алессандра Амбросио вновь подготовила для подписчиков жаркий контент. В этот раз знаменитая модель устроила в сториз зажигательные танцы, которые исполнила прямо у себя в спальне. Соблазнительный танец дополнил не менее соблазнительный вид девушки. 39-летняя звезда примерила комфортный комбинезон светло-серого оттенка. Хотя он и весьма свободного кроя, все же подчеркнул стройное тело Алессандры и ее выдающиеся формы. Дополнили наряд золотые цепочки с кулонами в несколько рядов.

Алессандра устроила танцы в сториз (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

С распущенными волосами и игривым макияжем, созданным с помощью фильтров, модель выглядит невероятно притягательно. Позже Амбросио добавила пару своих портретов с сияющей кожей, которыми «добила» армию фанатов.

Алессандра с детьми (видео: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, модель часто и упорно тренируется, так что ее модельные параметры не меняются уже много лет. Девушка обожает облегающие наряды и стремится всегда продемонстрировать свою совершенную фигуру. Так, на недавней прогулке с собакой она выбрала серый спортивный наряд – топ и легинсы, которые разбавила контрастными яркими вещами. Получилось стильно и необычно!

Кстати, в последнее время Алессандра постит много общих фото с детьми. 11-летняя Аня Луиза и 8-летний Ноа стали настоящими героями страницы звездной мамы. Часто они все вместе фигурируют на уютных семейных фото. А недавно мама с детьми записали забавный ролик. Алессандра с детьми развлекается весьма своеобразно. А именно – макает девочку и мальчика лицами в тарелку со сливками. Впрочем, кажется, все получают от процесса удовольствие. Так что почему нет? «Так весело играть в эту игру с моими детками», – написала Алессандра.

Алессандра и Ноа (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Также недавно знаменитая модель показала, как устроила для детей праздник по поводу окончания учебного года. В этот раз счастливая мамочка не стала шокировать общественность необычными забавами. А напротив – сделала для детей десерты, а в сториз добавила массу торжественных стикеров. Получилось очень мило!