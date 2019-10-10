"Завидный кавалер": Екатерина Кухар показала подросшего красавца-сына

Екатерина Кухар - яркий пример того, как можно успешно совмещать карьеру и материнство. Танцовщица - прима-балерина Национальной оперы Украины, а также звездная судья в шоу Танцы со звездами 2019. Помимо того, артистка успевает сниматься в модных фотосессиях - к примеру, недавно она блистала на сайте Vogue Италия, и при этом уделять время мужу Александру Стоянову и детям, которых у нее двое.

Балерина довольно редко показывает в сети сына и дочь, однако на днях порадовала поклонников новым фото подросшего сыночка Тимура. На снимке 9-летний мальчик в штанах милитари и черной кожаной куртке сидит за рулем роскошного автомобиля Порше и пристально смотрит в объектив.

Кухар призналась, что уже переживает, что же будет твориться во время переходного возраста парня.

Фото: сын Екатерины Кухар Тимур (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Ну что, красавица, поехали кататься...?" Уже предвкушаю его переходной возраст..." - прокомментировала знаменитость.

Пользователи сети восхитились красотой мальчика и отметили, что он удивительным образом сочетал в себе черты и мамы, и папы и явно растет завидным кавалером.

Неймовірної краси дитина

Ох и красавчик! Взял всю Вашу красоту с Александром и добавил свою! Ой, девочки, держитесь, ещё немножко и покоя девичьим сердцам не будет!

Дуже гарнючий хлопець

Мамина симпатяга,спасайтесь девчонки,ох и завидный кавалер подростает!!!!

Весь в маму

Конкурентов не будет, все девчонки его

Какоооой мужчина растёт

Красавчик!

Какой прекрасный мальчик

Симпатичный!

Какой джентльмен !

Очень похож на вашего мужа.Думаю конкурентов не будет,очень красивый растет мальчик

Катя как он похож на вам обоих, это просто чудо

Как же он похож на обоих родителей сразу)

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, обворожительная Екатерина Кухар раскрыла свой секрет успеха.

Ранее счастливая Екатерина Кухар похвасталась значимым достижением. Дело в том, что США дали ей визу категории "О-1" - виза для лиц с экстраординарными или выдающимися способностями.