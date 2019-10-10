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"Завидный кавалер": Екатерина Кухар показала подросшего красавца-сына

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Фанаты отметили, что мальчик похож на маму и папу одновременно

Екатерина Кухар - яркий пример того, как можно успешно совмещать карьеру и материнство. Танцовщица - прима-балерина Национальной оперы Украины, а также звездная судья в шоу Танцы со звездами 2019. Помимо того, артистка успевает сниматься в модных фотосессиях - к примеру, недавно она блистала на сайте Vogue Италия, и при этом уделять время мужу Александру Стоянову и детям, которых у нее двое.

Балерина довольно редко показывает в сети сына и дочь, однако на днях порадовала поклонников новым фото подросшего сыночка Тимура. На снимке 9-летний мальчик в штанах милитари и черной кожаной куртке сидит за рулем роскошного автомобиля Порше и пристально смотрит в объектив.

Кухар призналась, что уже переживает, что же будет твориться во время переходного возраста парня.

Фото: сын Екатерины Кухар Тимур (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Ну что, красавица, поехали кататься...?" Уже предвкушаю его переходной возраст..." - прокомментировала знаменитость.

Пользователи сети восхитились красотой мальчика и отметили, что он удивительным образом сочетал в себе черты и мамы, и папы и явно растет завидным кавалером.

  • Неймовірної краси дитина
  • Ох и красавчик! Взял всю Вашу красоту с Александром и добавил свою! Ой, девочки, держитесь, ещё немножко и покоя девичьим сердцам не будет!
  • Дуже гарнючий хлопець
  • Мамина симпатяга,спасайтесь девчонки,ох и завидный кавалер подростает!!!!
  • Весь в маму
  • Конкурентов не будет, все девчонки его
  • Какоооой мужчина растёт
  • Красавчик!
  • Какой прекрасный мальчик
  • Симпатичный!
  • Какой джентльмен !
  • Очень похож на вашего мужа.Думаю конкурентов не будет,очень красивый растет мальчик
  • Катя как он похож на вам обоих, это просто чудо
  • Как же он похож на обоих родителей сразу)

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, обворожительная Екатерина Кухар раскрыла свой секрет успеха.

Ранее счастливая Екатерина Кухар похвасталась значимым достижением. Дело в том, что США дали ей визу категории "О-1" - виза для лиц с экстраординарными или выдающимися способностями.

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