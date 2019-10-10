"Завидный кавалер": Екатерина Кухар показала подросшего красавца-сына

Фанаты отметили, что мальчик похож на маму и папу одновременно
Екатерина Кухар - яркий пример того, как можно успешно совмещать карьеру и материнство. Танцовщица - прима-балерина Национальной оперы Украины, а также звездная судья в шоу Танцы со звездами 2019. Помимо того, артистка успевает сниматься в модных фотосессиях - к примеру, недавно она блистала на сайте Vogue Италия, и при этом уделять время мужу Александру Стоянову и детям, которых у нее двое.
Балерина довольно редко показывает в сети сына и дочь, однако на днях порадовала поклонников новым фото подросшего сыночка Тимура. На снимке 9-летний мальчик в штанах милитари и черной кожаной куртке сидит за рулем роскошного автомобиля Порше и пристально смотрит в объектив.
Кухар призналась, что уже переживает, что же будет твориться во время переходного возраста парня.
Фото: сын Екатерины Кухар Тимур (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
"Ну что, красавица, поехали кататься...?" Уже предвкушаю его переходной возраст..." - прокомментировала знаменитость.
Пользователи сети восхитились красотой мальчика и отметили, что он удивительным образом сочетал в себе черты и мамы, и папы и явно растет завидным кавалером.
Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, обворожительная Екатерина Кухар раскрыла свой секрет успеха.
Ранее счастливая Екатерина Кухар похвасталась значимым достижением. Дело в том, что США дали ей визу категории "О-1" - виза для лиц с экстраординарными или выдающимися способностями.