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Затаившийся леопард: Джамала поразила фотосессией в поле в "хищном" образе

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Певица примерила наряд с трендовым принтом

Джамала сейчас находится в интересном положении - певица недавно призналась, что беременна вторым ребенком и они с мужем очень счастливы. При этом она продолжает активно работать, выпускать новые песни и выступать на сцене - так, на днях артистка дала концерт в Одессе, где очаровала нежным образом в сверкающем платье. А 22 февраля звезда появится в прямом эфире финала Нацотбора на Евровидение 2020, где представит свою новую песню "Жалі".

Об этом Джамала рассказала на своей странице в Instagram, а заодно поделилась атмосферными кадрами из фотосессии, сделанной в поле. Певица позировала в стильном наряде с трендовым последние пару сезоном анималистичным принтом под леопарда - платье и пальто.

Скорее всего, фото были сделаны осенью - артистка запечатлена среди высокой сухой травы, которая гармонирует с цветом ее наряда.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Дуже рада, що сьогодні зможу представити свою нову пісню #Жалі у фіналі Національного відбору на Євробачення. Це буде телевізійна прем’єра!
І це вже стало традицією. Минулоріч на Нацвідборі я співала #Solo, два роки тому - #Крила, а три року тому - #Заманили. Слухайте та дивіться о 19.00 на @stbua або UA:Перший. До речі, за кого з учасників будете вболівати?" - написала исполнительница.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети оставили множество комплиментов образу Джамалы и рассказали, за кого будут болеть в финале Нацотбора.

  • Фото класні! Ви, наче леопард, що зачаївся в хащах!
  • Будем с нетерпением ждать, вашего выступления! Пусть выграет сильнейший.
  • Ви чудова! Ми за Tvorchi
  • Джамала ти просто не перевершина, дуже люблю тебе
  • За Круть
  • О, чекаю твого виступу) вболіваю за Go_A, хоча кожен учасник цікавий по своєму! Хай переможе достойний)
  • Тигровые принты - это мастхэв этого сезона. Очень стилёвый и шикардосовский лук!
  • Клеопатра
  • Дивовижна пісня, з нетерпінням чекаю
  • Класна! Гарна! Відчувається енергія...та тендітність!
  • Як вам пасують такі кольори! Такий гарний смак!

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала засветила округлившийся животик на атмосферных кадрах.

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