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"Заслуживаешь больше": MARUV похвасталась новым рекордом (видео)


Поклонники желают любимице еще больше просмотров и мирового успеха

MARUV (Анна Корсун) несмотря на волну критики в свою сторону, особо не расстраивается и продолжает набирать "творческие обороты". Так, в начале апреля  MARUV порадовала армию фанатов долгожданным подарком и представила провокационный клип на песню Siren Song. Отметим, что клип получился "18+", так как содержит много откровенных и даже "кровавых" сцен. Также напомним, что именно эта песня принесла исполнительнице победу в Нацотборе на Евровидение 2019. Однако певица отказалась ехать в Тель-Авив.

Недавно MARUV разделила с фанатами свой новый рекорд. Так, песня Siren Song собрала на официальном youtube-канале более 3,7 млн просмотров.

"#SirenSong 3 миллиона просмотров", - лаконично сообщила певица, опубликовав серию кадров из клипа.

MARUV в клипе Siren Song (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники исполнительницы в сети instagram поспешили оставить отзывы под ее сообщением:

  • "Этот клип заслуживает больше просмотров"
  • "Совсем скоро и 100 миллионов будет"
  • "Этот клип уже сделал BANG на ютубе"
  • "Это только начало! Ждем мирового БЕНГа"
  • "Вы классные!"
  • "Это лучший клип эвэр"
  • "Великолепный клип ))"
  • "Американская история ужасов. Отель. 2.0"
  • "Очень люблю творчество Марув, но по-моему этот клип, именно концовка, где все в крови, как-то перебор.. не очень приятно смотреть. Может, немного сменить тематику"
  • "Кровавые леди"
  • "Фото понравилось бы Тарантино"
  • "Отличная аллегория с сиренами. Очень живой и атмосферный клип. Прекрасно передано настроение песни. Спасибо за эстетическое наслаждение"

MARUV – Siren Song

Напомним, что телеведущий Владимир Остапчук спародировал MARUV с песней Siren Song и в целом ситуацию с Евровидением 2019. Отметим, что пародия собрала более 300 тыс. просмотров.

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