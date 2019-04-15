"Заслуживаешь больше": MARUV похвасталась новым рекордом (видео)

Поклонники желают любимице еще больше просмотров и мирового успеха
MARUV (Анна Корсун) несмотря на волну критики в свою сторону, особо не расстраивается и продолжает набирать "творческие обороты". Так, в начале апреля MARUV порадовала армию фанатов долгожданным подарком и представила провокационный клип на песню Siren Song. Отметим, что клип получился "18+", так как содержит много откровенных и даже "кровавых" сцен. Также напомним, что именно эта песня принесла исполнительнице победу в Нацотборе на Евровидение 2019. Однако певица отказалась ехать в Тель-Авив.
Недавно MARUV разделила с фанатами свой новый рекорд. Так, песня Siren Song собрала на официальном youtube-канале более 3,7 млн просмотров.
"#SirenSong 3 миллиона просмотров", - лаконично сообщила певица, опубликовав серию кадров из клипа.
MARUV в клипе Siren Song (фото: instagram.com/maruvofficial)
Поклонники исполнительницы в сети instagram поспешили оставить отзывы под ее сообщением:
MARUV – Siren Song
Напомним, что телеведущий Владимир Остапчук спародировал MARUV с песней Siren Song и в целом ситуацию с Евровидением 2019. Отметим, что пародия собрала более 300 тыс. просмотров.