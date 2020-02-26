Заряд на весь день: Лилия Ребрик зажгла под хит Бритни Спирс

Это уже третье видео от позитивной телеведущей
Лилия Ребрик, которая недавно призналась, как ей удается избегать семейных конфликтов с Андреем Диким, с которым она растит двух очаровательных дочек, решила порадовать своих фанатов серией зажигательных утренних танцев. Прямо на рабочем месте телеведущая со своим коллегой Анатолием Анатоличем разыгрывают мини-спектакли под знакомые хиты. Их бодрящие движения — дают позитивный настрой на весь день, признаются подписчики, и просят не останавливаться любимчиков и публиковать еще больше танцевальных видео.
Видео: День 3.Продолжение танцевального батла. Вы просили - мы сделали (instagram.com/liliia.rebrik)
Кстати, фанаты отмечают и замечательные наряды Лилии, которые ей подбирают стилисты для эфиров. К юбкам, платьям и блузам в нежных пастельных оттенках стоит присмотреться модницам и взять на заметку, ведь весна не за горами.
Видео: День 2. Продолжаем танцевальный батл с @anatoliyanatolich. Всем доброе утро !!! Такие танцы помогают самом деле проснуться (instagram.com/liliia.rebrik)
Видео: День 1. Утро понедельника может быть таким. Начинайте неделю весело. Доброе утро! (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики усыпали девушку-праздник приятными комплиментами:
Напомним, что Лилия Ребрик рассекретила способ сохранения страсти после 8 лет семейной жизни.