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Заряд на весь день: Лилия Ребрик зажгла под хит Бритни Спирс

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Это уже третье видео от позитивной телеведущей

Лилия Ребрик, которая недавно призналась, как ей удается избегать семейных конфликтов с Андреем Диким, с которым она растит двух очаровательных дочек, решила порадовать своих фанатов серией зажигательных утренних танцев. Прямо на рабочем месте телеведущая со своим коллегой Анатолием Анатоличем разыгрывают мини-спектакли под знакомые хиты. Их бодрящие движения — дают позитивный настрой на весь день, признаются подписчики, и просят не останавливаться любимчиков и публиковать еще больше танцевальных видео.

Видео: День 3.Продолжение танцевального батла. Вы просили - мы сделали (instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, фанаты отмечают и замечательные наряды Лилии, которые ей подбирают стилисты для эфиров. К юбкам, платьям и блузам в нежных пастельных оттенках стоит присмотреться модницам и взять на заметку, ведь весна не за горами.

Видео: День 2. Продолжаем танцевальный батл с @anatoliyanatolich. Всем доброе утро !!! Такие танцы помогают самом деле проснуться (instagram.com/liliia.rebrik)

Видео: День 1. Утро понедельника может быть таким. Начинайте неделю весело. Доброе утро! (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики усыпали девушку-праздник приятными комплиментами:

  • Такий весняний, ніжний лук
  • Лилия, Вы такая красивая
  • Прікольні такі
  • Ви неймовірні!!!! зранку без танців не уявляю!!! заряд на весь день. Дякую, що Ви завжди надихаєте
  • Спасибо за настроение
  • Вы сделали мой день. Браво
  • Прикольно
  • Вы просто нереально суперовые. Обожаю просыпаться с Ранком з Україною! С Вами хорошее настроение на весь день!!! Спасибо за положительные эмоции и полезные репортажи.

Напомним, что Лилия Ребрик рассекретила способ сохранения страсти после 8 лет семейной жизни.

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