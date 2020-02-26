Заряд на весь день: Лилия Ребрик зажгла под хит Бритни Спирс

Лилия Ребрик, которая недавно призналась, как ей удается избегать семейных конфликтов с Андреем Диким, с которым она растит двух очаровательных дочек, решила порадовать своих фанатов серией зажигательных утренних танцев. Прямо на рабочем месте телеведущая со своим коллегой Анатолием Анатоличем разыгрывают мини-спектакли под знакомые хиты. Их бодрящие движения — дают позитивный настрой на весь день, признаются подписчики, и просят не останавливаться любимчиков и публиковать еще больше танцевальных видео.

Видео: День 3.Продолжение танцевального батла. Вы просили - мы сделали (instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, фанаты отмечают и замечательные наряды Лилии, которые ей подбирают стилисты для эфиров. К юбкам, платьям и блузам в нежных пастельных оттенках стоит присмотреться модницам и взять на заметку, ведь весна не за горами.

Видео: День 2. Продолжаем танцевальный батл с @anatoliyanatolich. Всем доброе утро !!! Такие танцы помогают самом деле проснуться (instagram.com/liliia.rebrik)

Видео: День 1. Утро понедельника может быть таким. Начинайте неделю весело. Доброе утро! (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики усыпали девушку-праздник приятными комплиментами:

Такий весняний, ніжний лук

Лилия, Вы такая красивая

Прікольні такі

Ви неймовірні!!!! зранку без танців не уявляю!!! заряд на весь день. Дякую, що Ви завжди надихаєте

Спасибо за настроение

Вы сделали мой день. Браво

Прикольно

Вы просто нереально суперовые. Обожаю просыпаться с Ранком з Україною! С Вами хорошее настроение на весь день!!! Спасибо за положительные эмоции и полезные репортажи.

Напомним, что Лилия Ребрик рассекретила способ сохранения страсти после 8 лет семейной жизни.