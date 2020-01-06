Заманчивое предложение: Оля Полякова в бархатном наряде зазывает на рыбалку

Суперблондинка Оля Полякова вместе с дочерьми Машей и Алисой улетела на долгожданный отдых - 2019 год выдался у певицы весьма насыщенным. Сейчас она набирается сил и расслабляется в Майами, где уже успела похвастаться точеной фигурой в купальнике на пляже. При этом артистка не забывает о поддержании формы и регулярно отправляется на пробежку со старшей дочерью.

А на свежем снимке в своем Instagram звезда похвасталась стильным нарядом, а также сделала поклонникам заманчивое предложение. Полякова позирует в порту в эффектном бархатном спортивном костюме темно-зеленого цвета. Она оперлась руками на железные перила и повернула голову в сторону, а ее длинные светлые волосы красиво развеваются на ветру. Не забыла певица и о солнцезащитных очках.

"Привет! Кто на рыбалку со мной?)" - прокомментировала яркий снимок Оля.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Конечно, в комментариях тут же нашлось немало желающих! Впрочем, были и такие, кто с юмором объяснил, почему не сможет составить певице компанию.

Я, кто ж ещё, удочка настроена на хороший клёв

Оля, беріть мене! Відчуваю, що це моє)

Гоооо

Ух какая лялька)

Меня возьмите с собой

Я обожаю тебя

Олічка ти чудова

Оленька,Мы с Вами

Вы прекрасна спору нет

Класная

Красотка, цей колір тобі личить

Извини, у нас не получается, да мы и не сильно любим рыбачить(

Красавица

Я уже лёд розбиваю! Поможешь?

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, 14-летняя дочь Оли Поляковой Маша заворожила солнечным фото из Майами.