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Закрыло от стыда лицо: Леся Никитюк призналась поклонникам, что заставило ее краснеть

Воскресенье 16 августа 2020 13:39
Закрыло от стыда лицо: Леся Никитюк призналась поклонникам, что заставило ее краснеть
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведущая поделилась оригинальным фото

Леся Никитюк давно покорила сердца украинских зрителей и поклонников своим фирменным юмором, умением смеяться над собой и по-доброму подтрунивать над другими, ведь на шутки ведущей просто невозможно обижаться – она умеет это делать тонко и оригинально. Так, сейчас звезда колесит вместе со своей командой Le Маршрутки по Украине в поисках малоизвестных впечатляющих достопримечательностей. На этот раз, Лесю "занесло" в Кривой Рог, где она не смогла не сделать памятное селфи, а также "отличилась" оригинальностью и поставила поклонников перед непростой задачей – оценить образ ее друга и коллеги.

Леся запечатлена в ярком спортивном костюме цвета фуксии – куртке на замке и штанах на широкой резинке с оригинальным оформлением пояса. Она прикрыла глаза ладонью от солнца. Волосы Леди Ле завила в крупные локоны, а за ее спиной видается река и зеленые берега.

На втором кадре запечатлен частый гость ленты ведущей – водитель Le Маршрутки Богдан Богданович, которого поклонники Леси успели полюбить, оценив его колоритные образы. В этот раз он надел сетчатую майку, спортивные светлые шорты и удобные шлепанцы, а также кепку.

Закрыло от стыда лицо: Леся Никитюк призналась поклонникам, что заставило ее краснеть

Закрыло от стыда лицо: Леся Никитюк призналась поклонникам, что заставило ее краснеть

Леся Никитюк предложила поклонникам оценить стиль своего коллеги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Закрила від стида лице, бо побачила оце. Став нам оцінки за стиль у коментах від 1 до 10", - оригинально и в стихотворной форме подписала фото Леся.

  • Леся, прости, но по стилю Богдан Богданович сделал тебя. Победа за ним
  • Криворізький стіляга
  • Блін, сексі мен
  • Зато не жарко и в маршрутку пустят
  • Леся, Вы как всегда Агонь, я ставлю 10
  • Супер футболка. Сексі
  • Стильно, модно, молодіжно
  • Леся, вы как и всегда просто восхитительна! Так держать!
  • Так Богданыч прям законодатель мод! Стиль Ле маршрутка вполне выдержан. Обоим по 10

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в небесно-голубом кроп-топе и мини с пикантным разрезом покорила стройными формами.

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Новости Украины Леся Никитюк
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