Захватывает дух: Алессандра Амбросио в крошечном бикини покорила спортивной фигурой

Алессандра Амбросио – в прошлом «ангел» Victoria’s Secret, а сейчас успешная бизнесвумен. Но даже несмотря на то, что бразильская супермодель стала намного реже участвовать в показах, 39-летняя знаменитость выглядит не хуже, чем на пике популярности – то же стройное тело и безупречная кожа. Что и демонстрирует в своем блоге ежедневно.

Новые фото Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сейчас популярная в сети красавица отдыхает вместе с семьей на Мальдивах. В поездку она отправилась вместе с родителями и детьми – отдохнуть, а заодно отметить 12-й день рождения своей единственной дочери Ани Луизы. В путешествие Амбросио прихватила массу летних стильных образов, чтобы радовать и вдохновлять подписчиков.

Звезда выглядит просто сногсшибательно (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Так, ранее она демонстрировала эффектный наряд, достойный красной дорожки. А сегодня, 28 августа, на странице девушки появились новые фото в романтичном пляжном образе. Алессандра примерила крошечное бикини темно-синего оттенка, украшенное кокетливыми завязками. Лук дополнило длинное платье-парео красочной расцветки. В дополнение к наряду она надела подвески с кулонами, а также солнцезащитные очки. Модель сделала несколько кадров, где позирует на фоне голубой воды и бесконечного горизонта. «Место, где лето не заканчивается никогда», – написала звезда.

Поклонники, как обычно, направили свое внимание не только на красоты природы, но в первую очередь – на спортивную фигуру Алессандры. «Восхитительна», «Прекрасный сияющий ангел», «Захватывает дух», – не могут остановиться фолловеры знаменитости.