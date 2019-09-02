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Захотела на паркет: Ольга Сумская восхитила заявлением во время эфира Танцы со звездами

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.09.2019 - 11:12
Захотела на паркет: Ольга Сумская восхитила заявлением во время эфира Танцы со звездами
Ольга Сумская, Екатерина Кухар и Олег Винник (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумская не против вновь вернуться на паркет

Ольга Сумская также решила посетить второй эфир шоу Танцы со звездами 2019. Отметим, что именно во время второго эфира, который отгремел вчера, 1 сентября, проект покинула одна пара - TAYANNA и Игорь Кузьменко. На шоу пара исполнила фокстрот, но вот зрители оценили его низко, из-за чего певица и покинула проект.

А вот Ольга Сумская успела сделать немало бэкстейдж-фото с прямого эфира. Как обычно, Народная артистка Украины успела пообщаться со всеми “ключевыми фигурами” проекта - от членов-жюри и ведущих до некоторых участников.

К примеру, Сумская сделала действительно знаковое фото с Дмитрием Дикусаром. Отметим, что известный украинский хореограф также один из участников нового сезона Танцы со звездами 2019! Его партнершей является актриса-комик Виктория Булитко. Примечательно, что Дикусар был партнером Ольги Сумской во время самого первого сезона “Танцев” - в 2006 году!

Захотела на паркет: Ольга Сумская восхитила заявлением во время эфира Танцы со звездами

Ольга сумская и Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/olgasumska)

Также актриса сделала еще одно селфи - с Олегом Винником. Певец во время второго эфира попробовал себя в роли ведущего “балкона” - он встречал первым участников после их танцев и ожидал с ними результатов голосования жюри.

Захотела на паркет: Ольга Сумская восхитила заявлением во время эфира Танцы со звездами

Ольга сумская и Олег Винник (фото: instagram.com/olgasumska)

Еще одно фото - с Екатериной Кухар. Отметим, что во время второго эфира прима-балерина появилась, как обычно, в очень эффектном образе — в воздушном розовом платье. А также в черном парике.

Захотела на паркет: Ольга Сумская восхитила заявлением во время эфира Танцы со звездами

Ольга Сумская, Екатерина Кухар и Олег Винник (фото: instagram.com/olgasumska)

Свой новый пост Сумская сопроводила эмоциональной подписью. Актриса отметила, что хотела бы вернуться на паркет:

“Вчора дивилась Танці з зірками 2019 наживо! Неймовірні емоції! Згадала, як у першому сезоні танцювала з Дмитром Дікусаром квік-степ Проньку і Голохвастова, знову захотілось на паркет! Браво всім учасникам!”

Кроме того, предлагаем также посмотреть на выступление Сумской и Дикусара в 2006 году.

Видео: instagram.com/olgasumska

Напомним, ранее Ольга Сумская в роскошном платье-вышиванке восхитила красотой. Артистка показала свой впечатляющий образ на День Независимости.

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Новости Украины Ольга СумскаяЕкатерина КухарТанці з зірками
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