Зачетный дядька: Леся Никитюк в неоновом купальнике эротично позировала в лодке

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк путешествует по живописным уголкам Украины и радует поклонников атмосферными и порой забавными снимками - ведь чувства юмора ей не занимать. Сейчас она находится на знаменитых Щацких озерах и не упустила случая похвастаться фигурой в купальнике, а заодно и "испортить" кадр своему коллеге.

На ярком снимке, который был сделан на озере Свитязь, Леся и водитель ее маршрутки Богданович позируют, как типичная пара на отдыхе. Теледива в неоново-зеленом цельном купальнике сексуально сидит в лодке с коктейлем в руках, демонстрируя длинные стройные ножки и игриво глядя на камеру.

А на заднем плане в воде стоит Богданович с голым торсом, попивая пиво на фоне заката.

Леся Никитюк показала фигуру в купальнике на озере Свитязь (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Відмічай свого чоловіка в коментах, який робить так само", - с юмором подписала Никитюк.

Подписчики Леди Ле оценили забавное фото и ее фигуру и засыпали ведущую комплиментами и шутками, особенно обратив внимание на "фигурный" загар мужчины.

В этом фото идеально всё

Ну як всігда Богдан Богданович

Это ШЕДЕВР

На Світязі всі роблять, так само

о той мужчинка на задньому плані все прям як життєві реаліі

Яка красуня

Приукрасила мужчину на заднем фоне

Зате який крутий в чоловіка загар

Бідоська Бодька(Так підшкварився(

Яка неймовірна краса, така грація і легкість, ці витончені форми та почуття стилю. і як же звуть цього прекрасного мужчину?

До слёз!

Леся Іванівна ви богиня

Какие красивые длинные ноги!!

Я угараю с этого мужиченки на заднем плане. Красавчик

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Ранее Леся Никитюк сверкнула аппетитными бюстом в цветочном мини-платье во время прогулки по Львову.