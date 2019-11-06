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"Зачем отрицать?" Кароль заинтриговала заявлением о личной жизни и отношениях с Баланом

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.11.2019 - 15:33
"Зачем отрицать?" Кароль заинтриговала заявлением о личной жизни и отношениях с Баланом
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица не исключает изменений в своем статусе

Тина Кароль и Дан Балан буквально взорвали "мистический" десятый эфир Танцев со звездами 2019 своим появлением на главном паркете страны. Их чувственный и проникновенный номер на песню "Домой" произвел настоящий фурор, а поклонники артистов вновь заговорили об их романе. Масла в огонь подили и романтичные фото, которые Дан и Тина разместили на своих страничках в Instagram, а певец даже оставил загадочное послание для украинской поп-дивы. Что же на самом деле происходит между артистами, певица решилась рассказать в интервью изданию "Факты".

По словам Тины, композиция "Домой" была специально написана для проекта Танцы со звездами 2019. Она призналась, что все чувства, которые увидели зрители, были абсолютно искренними и неподдельными. Певица заинтриговала заявление о том, что ставит в отношениях Дракулы и белого ангела троеточие.

"Дан в образе Графа Дракулы и я — белого ангела. И все же непонятно: исцелился Дракула или затащил ангела в бренный мир? Вот и посмотрим… Все было по-настоящему: смущение, игривость и интрига. А как можно так сыграть? Если бы все было не по правде — все бы почувствовали фальш", - убеждена артистка.

&quot;Зачем отрицать?&quot; Кароль заинтриговала заявлением о личной жизни и отношениях с Баланом

Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

Тем ним менее, сердце украинской поп-дивы сейчас занято ее любимым сыночком Вениамином – мальчик растет копией отца, причем, как внешне, так и по характеру и даже привычки у них похожи. Тина отмечает, что ее сложно назвать трудоголиком, а любимое дело – это и есть ее образ жизни и призвание.

"Мое сердце занято моим сыном на все сто процентов. И есть маленький уголочек, может быть, один процент, для внутренних посылов. Я же девушка. Моя главная страсть — это сцена. Я — не трудоголик, не помешана на своем деле, я просто им живу. Это и есть моя любовь, моя судьба", - говорит певица.

&quot;Зачем отрицать?&quot; Кароль заинтриговала заявлением о личной жизни и отношениях с Баланом

Фото: Тина Кароль с сыном (instagram.com/tina_karol)

Она не исключает, что снова пойдет под венец с особенным человеком. "Зачем что-либо отрицать? Но я не строю иллюзий и не стремлюсь к этому", - поделилась звезда.

Ранее Тина Кароль рассказала о выборе профессии сына Вениамина - мальчик не хочет идти по маминым стопам и быть артистом.

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