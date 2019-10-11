"Зачем мужчину подловили?" Леся Никитюк всколыхнула сеть провокационным "случайным" фото

Леся Никитюк заслужила народную любовь благодаря искрометному фирменному юмору и заражающему позитиву. Кроме того, телеведущая регулярно будоражит сеть своими бесконечными ногами и с удовольствием надевает ультракороткое мини, которое безупречно сидит на ее стройной фигуре. Например, во время поезки в Париж она гуляла по городу в пикантном платье-пиджаке от Андре Тана. Но новый пост в Instagram раззадорил сеть отнюдь не откровенным нарядом звезды, а забавным стоп-кадром с мужчиной, случайно оказавшемся рядом с Леди Ле.

Теледива позирует в повседневном образе на фоне эксалаторов в одном из столичных торговых-развлекательных центров. На ней – трендовая рубашка в стиле сафари песочного оттенка с большими накладными карманами в области груди и брюки неброской, но оригинальной расцветки. Она дополнила образ серо-бежевым клатчем, широким черным поясом и полусапожками винного цвета.

Но внимание на кадре привлекает не только сама ведущая, а случайный прохожий, который с интересом оценил Лесин "вид сзади".

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Тот неловкий момент", - подписала провокационный и разоблачительный кадр ведущая.

Поклонники тут же принялись шутить в комментариях и заверили, что вполне понимают случайного прохожего, ведь фигура у Леси просто превосходная.

На то и глаза, чтобы смотреть на красивую девушку

Тот неловкий момент, когда твою попу оценили

Оценил вид сзади, а, может, и сапожки понравились, в современном обществе живем, так сказать

Есть на что обратить внимание! И что тут неловкого?

Красуня

Ох уж эти мужчины!

Іванівна, ти завжди на висоті

Який проникаючий погляд

А мальчик знает куда смотреть!

Леся, зачем мужчину подловили?

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в кожаном платье-мини и колготах оригинальной расцветки повеселилась на столичной вечеринке.