"Зачем она это надела": топ-5 самых несуразных образов Ким Кардашьян

Ким Кардашьян – желанная гостья на различных светских событиях и любительница активной жизни. Поэтому ей есть где применить свой врожденный талант к подбору ярких необычных образов. И хотя многие из них и получаются весьма стильными (не без помощи многочисленных друзей из фешн-индустрии), но бывают и явные промахи.

Такие наряды подчеркивают недостатки фигуры звезды, вызывают странные ассоциации, вопрос "зачем она это надела?" и многочисленные негативные комментарии в сети. Впрочем, возможно, королева эпатажа на это и рассчитывает. Любуемся самыми странными образами знаменитой красотки.

Розовая пантера

Розовый цвет всегда в почете у знаменитого семейства, и у Ким в частности. Один из последних ее образов это явно демонстрирует. В этот раз звезда примерила ярко-розовый обтягивающий комбинезон из тонкого трикотажа, черный парик-каре, солнцезащитные очки в пол-лица… И все бы ничего, если бы не главная деталь: блестящие розовые ботфорты с многочисленными складками, практически на всю длину ног, которые сделали образ весьма странным.

Один из последних образов Кардашьян в розовом комбинезоне вызвал волну недовольства у поклонников (фото: instagram.com/kimkardashian)

Русалка

В преддверии запуска lifestyle-сайта Кортни Кардашьян под названием Poosh все члены популярной династии подогревали к нему интерес. И Ким внесла свою лепту, выложив в сеть фото в соблазнительном серебристом купальнике, открывающем ее роскошные бедра. Правда, далеко не все оценили этот образ 38-летней красавицы. Большинство фолловеров отметили, что такой фасон подчеркивает непропорционально тонкие лодыжки и вообще делает ее фигуру "несуразной".

Ким Кардашьян в экстремально откровенном купальнике (фото: instagram.com/kimkardashian)

Аквалангист

Еще один неудачный эксперимент с трико и ботфортами. В этот раз звезда выбрала темно-серый костюм – водолазку и велосипедки, который сделал ее похожей на аквалангиста. На этом фоне высокие бежевые замшевые сапоги тем более смотрелись неуместно. Но на этом Ким не остановилась, подобрав к образу также белую поясную сумку, которую надела поверх костюма, и сделав прическу-"мальвинку".

Фото: instagram.com/kimkardashian

Прозрачный намек

Отдельного внимания заслуживают "голые" выходы звезды. И если некоторые откровенные платья несмотря ни на что смотрятся весьма изысканно и женственно, то бывает просто неуместная оголенность. К примеру, как с этим платьем. Сшитое из материала, напоминающего подкладочную ткань, оно полностью продемонстрировало грудь Ким и белые слипы. В то время как весь ее образ, включая классическое пальто, прическу и макияж, говорил о серьезности, строгости и элегантности.

Даже пальто не спасло ситуацию (фото: instagram.com/kimkardashian)

ПОП-звезда

В прошлом году Ким отправилась в Вегас, чтобы отметить с одноклассниками 20-летие окончания школы, а также повеселиться на концерте Шер. Наряд звезда Instagram подбирала в духе не страдающей комплексами певицы (в подобном та появилась на "Грэмми" в 1974-м году). Но, конечно же, пошла намного дальше. Ким надела прозрачные брюки, при первом взгляде заставляющие подумать, что на звезде и вовсе нет нижнего белья, короткий топ с бабочкой посередине и накидку. Все получилось "чересчур" даже для бунтарской атмосферы Лас-Вегаса.

Откровенная Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, ранее 5-летняя дочь Ким Кардашьян позабавила поклонников светской львицы. Норт появилась в маминых сапогах.

Также до этого Ким Кардашьян показала уникальные детские фото с сестрой.