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"Юра молодеет": Осадчая и Горбунов восхитили фото с Голос. Діти 5

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2019 - 10:56
"Юра молодеет": Осадчая и Горбунов восхитили фото с Голос. Діти 5
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущие показали образы со съемок Голос. Діти 5

В прошедшее воскресенье, 26 мая, стартовал уже 5-й сезон популярного шоу Голос. Діти. Ведущими проекта неизменно остаются Катя Осадчая и Юрий Горбунов. В судейских креслах также знакомые исполнители: Джамала, группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Алексей Завгородний-Позитив), а также Дзидзьо.

Уже "традиционно" звездная пара Осадчая-Горбунов сделали совместное фото со съемок первого эфира. На селфи счастливая пара нежно обнимают друг друга.

"Ви біля екранів? Голос діти вже в ефірі! Наші надзвичайні діти будуть дивувати!" – подписала снимок Катя Осадчая.

Осадчая и Горбунов

Осадчая и Горбунов во время первого эфира Голос. Діти 5 (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новое фото. При этом очень многие отозвались по поводу первого эфира:

  • "Украинские дети самые талантливые!"
  • "Смотрю. Очень нравиться эта передача. Детки просто супер! Такие таланты!"
  • "Юра хорош, молодеет"
  • "Вы очень красивые!"
  • "Дети невероятно талантливые, сильный эфир!"
  • "Дети такие таланты – диаманты! Жалко, к Джамале не попал Элвис Пресли и Грузини! Это ее стиль"
  • "Смотрим, очень талантлевые дети"
  • "Хлопчик зі Старої Вижви нереально голосистий"
  • "Так, другий виступ - це просто нереально класно"
  • "Я просто в захваті від по баченого"
  • "Саша з Грузії.... Як співав мурашки по тілі.... Неймовірний голос... Він вартий перемоги на цьому шоу!"

Александр Зазарашвили – "All by myself" – Голос. Дети 5 сезон

Кстати, отметим, что до этого Катя Осадчая уже показывала свой образ со съемок первого эфира Голос. Діти. Телеведущая блистала в романтичном платье насыщенного розового оттенка от украинского дуэта дизайнеров VOROZHBYT&ZEMSKOVA. Среди аксессуаров – оригинальная поясная сумка в виде двух массивных карманов, также яркого розового цвета.

Стильная Катя Осадчая

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая поразила нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских. На снимке Катя и Юрий позируют вместе с молодоженами, а также поздравляют их с важным событием в обнимку с новоиспеченными мужем и женой. 

Также до этого в стильном наряде и с коляской Осадчая взволновала фанов фото из Одессы

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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