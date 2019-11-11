"Юра, держи себя в руках": Горбунов засветился в объятиях золотого состава "ВИА Гры"

В воскресенье, 10 ноября состоялся 12-й выпуск шоу Танцы со звездами 2019 - четвертьфинал проекта. По его результатам паркет покинула пара Елена Кравец и Макс Леонов, которые набрали наименьшую поддержку зрителей. Отметим, что при этом судьи самое малое количество баллов отдали Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару - их два номера в сумме набрали 59 баллов. В этом эфире пары танцевали под живое исполнение украинских звезд - среди них был и первый, "золотой состав" группы "ВИА Гра" - Алена Винницкая и Надежда Мейхер.

Ведущий шоу Юрий Горбунов не упустил возможности сделать селфи в объятиях артисток, которым гордо поделился на своей странице в Instagram. На снимке Мейхер лучезарно улыбается, а Винницкая посылает на камеру поцелуй.

"Перший, легендарний, золотий склад групи Віа гра! Браво Надя! Браво Альона!" - прокомментировал Горбунов.

Надежда Мейхер, Юрий Горбунов и Алена Винницкая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В комментариях подписчики ностальгируют по былым временам, когда "ВИА Гра" только набирала популярность, а также в шутку советуют Юрию не увлекаться и держать себя в руках, ведь дома его ждут жена и сын.

Дуже класно заспівали

Девчонки,так держать! Вы красивые,вы классные! Юра,держи себя в руках! Дома жена и дети!

Моя самая любимая и настоящая группа Виа гра!

А де Брежнева ?

От, котяра

Обліпили Горбунова, капец йому дома буде, шукайте нового ведучого

Юрий, Юрий. А где Катерина?

Лучший состав!!!! Не то что сейчас!

Коли вони примирилися ?))

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Отметим, что Надежда Мейхер и сладкоголосая Алена Винницкая исполнили хит "Я не вернусь", который записали в 2001 году. Под него Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко станцевали танго.

(YouTube/Танці з зірками)

Напомним, Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком Иваном на велосипеде.

Ранее Юрий Горбунов в халате повеселился с Лесей Никитюк на съемках телевизионной программы "Хто проти блондинок". Горбунов показал фотографии, на которых он в пижаме и халате позирует с длинноногой Никитюк. При этом на одном фото он держит телеведущую за ногу.