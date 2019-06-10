Юная наездница: дочь Оли Поляковой смело оседлала коня

Девочка показала свою верховую прогулку
Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша не боится пробовать новое - девочка уже испытала себя на модельном поприще, в качестве певицы, блогера и других ипостасях. На этот раз она похвасталась необычным хобби - юная красавица прокатилась верхом на лошади. Ярким снимком она поделилась на своей странице в Instagram.
На фото Маша в красных штанах, черной футболке, спортивной обуви и шлеме запечатлена верхом на темном коне. Свои длинные волосы она заплела в косу и лихо придерживает козырек шлема рукой.
"Как бы вы подписали это фото?" - поинтересовалась Полякова-младшая.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Прекрасная", - тут же отреагировала ее звездная мама.
Фолловеры Маши тоже начали предлагать свои варианты.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, недавно Маша Полякова впервые спела на сцене - девочка выступила в рамках концерта Comedy Kids. Мнения поклонников относительно ее вокальных данных разошлись.
Ранее Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц - Маши и Алисы.
К слову, Маша Полякова поделилась радостным известием о пополнении в семье. В доме Оли Поляковой появился забавный щенок померанского шпица, которого назвали Тиной.