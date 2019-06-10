Юная наездница: дочь Оли Поляковой смело оседлала коня

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша не боится пробовать новое - девочка уже испытала себя на модельном поприще, в качестве певицы, блогера и других ипостасях. На этот раз она похвасталась необычным хобби - юная красавица прокатилась верхом на лошади. Ярким снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Маша в красных штанах, черной футболке, спортивной обуви и шлеме запечатлена верхом на темном коне. Свои длинные волосы она заплела в косу и лихо придерживает козырек шлема рукой.

"Как бы вы подписали это фото?" - поинтересовалась Полякова-младшая.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Прекрасная", - тут же отреагировала ее звездная мама.

Фолловеры Маши тоже начали предлагать свои варианты.

"Прогулянка з конями"

"Юная наездница"

"Еду в Макдональдс за колой "

"Хорошо быть на коне...."

"Любимая мамулькина доченька, умничка..."

"Маша красотка"

"Илья Муромец уже не тот"

"Прекрасная принцеса))) Или просто ПРЕКРАСНАЯ)) как тебе???"

"Миром правят Поляковы"

"Принцесса на коне"

"Какая лошадка красивая!!! Это Ваша???"

"Тёмные лошадки"

"Отважная"

"Прекрасная на Коне"

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, недавно Маша Полякова впервые спела на сцене - девочка выступила в рамках концерта Comedy Kids. Мнения поклонников относительно ее вокальных данных разошлись.

Ранее Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц - Маши и Алисы.

К слову, Маша Полякова поделилась радостным известием о пополнении в семье. В доме Оли Поляковой появился забавный щенок померанского шпица, которого назвали Тиной.