"Йог" Юрий Горбунов покорил сеть эффектной асаной

Юрий Горбунов находит в своем плотном графике время для спорта и путешествий. Телеведущий недавно побывал в Париже с женой Катей Осадчей, где пара отлично провела викенд, невзирая на то, что телеведущая работала. Что касается спортивных нагрузок, то, как оказалось, шоумен увлекся йогой. На новом фото в instagram он застыл в одной из основных асан.

Юрий согнул одну ногу в колене, отведя ее в сторону и оперев на вторую. Он соединил ладони на уровне груди, разведя локти в сторону. Кстати, такая позиция отлично тренирует гибкость и баланс. Похоже, у Юрия с этим все в полном порядке!

Шоумен позирует в просторной комнате – под ногами у него ворсистый ковер, а сам он расположился на коврике для йоги.

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"yogaforlife #yogaforever (йогда для жизни, йога всегда)", - оставил он несколько хэштегов под фото.

Поклонники оценили гибкостью Юрия, а также отметили, что он выглядит спортивным и подтянутым. Они подсказали шоумену, что асану следует выполнять с закрытыми глазами.

Молодец

Майже все горить через пару хвилин

Класс

Юрий, надо это делать с закрытыми глазами

Готовитесь на танці? Успіхів

О, йог

Давно йогой занимаетесь?

Скриншот комментариев

Напомним, что Юрий Горбунов покорил сеть музыкальными талантами сына Ивана. Мальчик попробовал свои силы, сев за фортепиано. Поклонники пришли в восторг от музыкального малыша.

Ранее Юрий Горбунов растрогал сеть нежным кадром с Катей Осадчей. Ведущий заверил, что для него главное в жизни - это любовь. Подписчики пришли в восторг от звездной пары.