"Явно не в мать": Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери

Маша Ефросинина решила провести еще одни затяжные выходные в кругу семьи и, судя по всему, за городом. Даже во время выходных телеведущая и блогер продолжает делиться с поклонниками приятными моментами на своей instagram-страничке. И среди таких важных жизненных эпизодов – особенный ужин с родными.

Особенный, так как за приготовление блюд в этот вечер отвечала 15-летняя дочка Маши Ефросининой – Нана. Звездная мама поспешила снять несколько коротких видео и похвастаться кулинарными шедеврами своей дочери. К слову, сама Нана немного смущается, поэтому Ефросинина пообещала ее не снимать. Отметим, что дочка Маши крайне редко посещает с мамой различные мероприятия и также редко появляется у нее в соцсетях. Ефросинина неоднократно объясняла, что Нана не любительница вечеринок. Кроме того, большую часть времени девушка посвящает учебе.

Маша Ефросинина с родными (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Что касается семейного ужина, то Нана приготовила сразу несколько блюд – овощной рататуй с козьим сыром и пирог со спаржей и горгонзолой.

"Я говорила Нане с ее детства, что мечтаю видеть, как она куховарит. И это, признаюсь, больше чем стряпня. Готовит она мега вкусно. Даа, дочь явно не в мать", - трогательно комментирует видео Ефросинина.

Также на видео видим главных дегустаторов. Это муж телеведущей – бизнесмен Тимур Хромаев. А также ее младший сын – 4-летний Саша. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Напомним, ранее Маша Ефросинина откровенно высказалась о черной полосе в жизни: "В такие моменты люди начинают бухать".

Также Ефросинина вызвала бурю эмоций трогательными фото с мужем. Пара отметила 17 лет с даты знакомства!