"Я зарекаюсь": Леся Никитюк рассекретила причину расставания с женихом

Видео: YouTube/"Светская жизнь"

Популярная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк в феврале ошарашила поклонников новостью – она разошлась со своим женихом-соседом. Об изменениях в личной жизни звезда решилась рассказать во время отдыха на Мальдивах, куда поехала наладить душевное равновесие и получить положительные эмоции. Леди Ле решила воздержаться от подробностей и не озвучивать причину расставания. Впрочем, Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь" удалось разговорить теледиву и выпытать у нее, почему она разошлась с возлюбленным. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале программы.

Катя и Леся встретились в Барселоне на показе коллекции украинского бренда Millanova. Для выхода в свет теледива выбрала весьма провокационный наряд с прозрачными брюками.

На вопрос ведущей "Светской жизни" о причинах расставания с возлюбленным, Леся с юмором ответила, что конец их чувствам положило откровенное интервью Кате, в котором она на радостях поделилась подробностями личной жизни.

Катя Осадчая и Леся Никитюк в Барселоне (фото: instagram.com/svitsketv)

"Я зарекаюсь, никогда не буду ляпать. На мне две шпильки, молчу. Тьху-тьху-тьху, чтоб не сглазить", - пообещала Леди Ле.

Катя предположила, что разрыв пока не окончательный и молодые люди все еще пытаются найти общий язык, но Леся решила уйти от ответа, еще более заинтриговав поклонников.

"Я бриллиант, он бриллиант. Наши огранки пока что точатся", - поэтично ответила теледива.

Также Леди Ле заявила, что публичность стала одной из причин того, что ее отношения не сложилось, ведь быть всегда на виду – очень непросто.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Публичность всегда будет одной из причин тяжелых отношений. Потому что когда ты где-то отдыхаешь, люди, которые вокруг тебя, могут налететь с телефонами и начать фотографировать. К этому привыкнуть обычному человеку очень трудно. Но это не основная причина разрыва", - призналась она.

Напомним, что Леся Никитюк отправилась в испанский город Виго, где познакомилась с футболистами местного клуба "Сельта". Кроме того, Лесе удалось побывать на матче в рамках чемпината "Ла Лига" и посмотреть игру "Сельта"-"Барселона".