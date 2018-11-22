"Я видел ее грудь": Позитив рассказал как относится к Дорофеевой

Видео: интервью с Позитивом на "Люкс ФМ" (youtube.com/Люкс ФМ)

Певец, автор песен и солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, он же - Позитив стал гостем шоу "Слава +", которое выходит еженедельно на YouTube-канале "Люкс ФМ". Алексей рассказал пикантные подробности из концертной жизни группы и об отношениях со своей коллегой Надей Дорофеевой.



Многие фанаты приписывают романтическую связь между Позитивом и Дорофеевой, однако, по словам исполнителя, никакого роману у них никогда не было. При этом певец сделал акцент на том, что если бы подобное произошло, то ни муж "Додо" - Владимир Дантес, ни супруга Алексея не смогли бы остановить роман.

Скриншот видео (youtube.com/Люкс ФМ)

Также Алексей подчеркнул, что они прекрасно находят с Надей общий язык и имеют отличные дружеские отношения. Но зачастую ссорятся из-за того, что проводят много времени вместе. Больше, чем со своей семьей.

"Это даже уже не относиться ко мне и к Наде. Это относится ко всему коллективу. С нами ездят еще восемь человек. И проблемы есть у каждого: ссоры в водителя с турменеджер, драки между девочками в балете. Все бывает. Это концертная бытовуха", - рассказал Позитив.

А еще в интервью артист признался радиоведущему, что видел грудь своей коллеги по сцене. Это произошло на съемках клипа "Забери". Позитив рассказал, что съемки проходили в тропиках, и Надя была одета в полупрозрачную кофточку. Именно так он и увидел ее грудь.

Скриншот видео (youtube.com/Люкс ФМ)

Напомним, ранее Надя Дорофеева в короткой мини-юбке показала стройные загорелые ножки.

До этого Дорофеева устроила проверку своему мужу Дантесу, решив проверить, насколько хорошо они знают друг друга.

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