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"Я сумасшедшая мать": Регина Тодоренко раскрыла правду о семейных путешествиях


Певица с мужем и маленьким сыном отдыхают в Турции

Регина Тодоренко не сидит на месте - молодая мамочка вместе с мужем и маленьким сыночком Михаилом проводит майские праздники  в Турции. Пока отдыхающая вместе с ними семья ведущей помогает присматривать за малышом, артистка наслаждается временем вдвоем с мужем, а также демонстрирует похудевшую после родов фигуру в купальнике. Однако, как призналась знаменитость на своей странице в Instagram, после рождения ребенка их семейные путешествия заметно изменились.

Регина опубликовала милое фото с мужем, на котором тот трогательно целует ее в щеку, пока она делает селфи. Телезвезда позировала в голубом купальнике и повязке на голове, а ее супруг Влад Топалов - в белой футболке и тоже повязке.

По словам Тодоренко, в данный момент она - настоящая сумасшедшая мамаша.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Семейные путешествия - это отдельная графа моей жизни. Если раньше можно было взять с собой купальник и гречку, то теперь у нас 3 чемодана подгузников, пеленок и одноразовых плавок для бассейна (я просто сумасшедшая замороченная мать, но говорят, что это скоро пройдет). В нашем отеле меня успокоили и сразу предупредили , что здесь есть все самое необходимое: радионяня, аппарат для разогрева бутылочек, детское баночное питание, детские сухие смеси, детские присыпки, ванночки, подгузники обычные и для плавания в бассейне. В общем, все самое нужное для отдыха с малышом. Как говорится, 2 чемодана с плеч", - поделилась ведущая.

Подписчики умиляются семейному снимку и желают Регине всевозможного счастья и здоровья малышу.

  • "Аааааа, вы такие милые!) Регина, вы будете суперчудесными родителями!!!!! Такая солнечная мамочка не может не окружать малыша океааааном тепла и любви, а это главное, что нужно юному пупсику))"
  • "Вы такие светлые и классные. Так приятно за Вами наблюдать. Обожаю Вашу семью и Ваше творчество"
  • "Регина, Ты с Владом самые лучшие, счастье, которое радует глаз, когда оно рядом с тобой"
  • "Классные вы ребята"
  • "Красивая пара"
  • "Красивые и Счастливые! Дай Бог Вам Долгие Годы в Любви и Счастье"
  • "Такие настоящие"
  • "Вы очень милые"
  • "Я так рада за тебя Регинка, что нашла себе вторую половинку! Семейная семейность"
  • "Такая счастливая"
  • "Порой мне кажется, что Регина самая счастливая на свете))"
  • "Чудесные, замечательные, ответственные родители! Все у вас так, как должно быть))) Самого большого семейного счастья!!!"
  • "Идеальная пара"

Напомним, ранее Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с пятимесячным малышом.

Отметим, что Регина Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом и показала свою маму.

Ранее сообщалось о том, что Тодоренко рассказала о своих гастрономических соблазнах в Турции.

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