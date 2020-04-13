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"Я бы спился: известный украинский актер откровенно рассказал, как жена вытащила его из депрессии

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2020 - 11:41
"Я бы спился: известный украинский актер откровенно рассказал, как жена вытащила его из депрессии
Актер Назар Заднепровский

Во время «Экзамена на откровенность с Машей Ефросининой» исполнитель роли Василя в ситкоме Нового канала Назар Заднепровский признался, что тяжело переживал смерть своей бабушки

Веселый и всегда улыбающийся, как и большинство его киноперсонажей, – такой в жизни и сам народный артист Назар Заднепровский. Но были у него и черные полосы, во время которых Назару было совсем не до смеха. Особенно тяжело переживал исполнитель главной роли в ситкоме Нового канала «Будиночка на щастя» смерть своей бабушки. Во время «Экзамена на откровенность с Машей Ефросининой» Назар Заднепровский рассказал, что они с ней были очень близки.

– Еще в школе, откуда несколько раз пытались выгнать, бабушка меня отстаивала, – говорит он. – Народная артистка Юлия Ткаченко приходила к народному депутату. Наша директор школы была народным депутатом. Две выдающиеся женщины заходили в кабинет и общались. Так я оставался в школе (улыбается).

&quot;Я бы спился: известный украинский актер откровенно рассказал, как жена вытащила его из депрессии

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Повлияла бабушка Назара Заднепровского и на выбор его профессии.

– Она не давила на меня, – вспоминает исполнитель роли Василия в ситкоме Нового канала. – А только сказала, что была бы счастлива, если бы я тоже стал артистом. И когда дошло дело до поступления в вуз, она помогла мне подобрать басню. В конце концов благодаря последней я и поступил в институт.

Поэтому пережить смерть бабушки актеру «Будиночка на щастя» оказалось непросто – он впал в депрессию и даже переехал из квартиры, где жил вместе с ней.

– Я жене тогда сказал честно, – рассказал Маше Ефросининой Назар Заднепровский. – Если бы не ты и малой, которому на тот момент было полтора месяца, я бы спился. А так было ради кого жить. Брал ребенка, коляску и шел гулять в парк.

Благодаря семье тот тяжелый период актеру удалось пережить, и сейчас о своей бабушка Назар Заднепровский вспоминает только с благодарностью и теплом.

Напомним, ранее расслабленная Маша Ефросинина показала дачный "тотал антифэшн" на карантине.

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