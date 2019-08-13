"Я не социальная": TAYANNA рассказала, как реагирует на хейтеров

Певица TAYANNA призналась, почему не сидит в социальных сетях, и как "отслеживает" информацию о себе. Об этом украинская исполнительница рассказала за кулисами праздничного шоу "З днем народження, Україно!", которое телезрители увидят 24 августа в 20:00 на канале "Украина".

По словам певицы, за активностями и событиями в соцсетях для нее следят специально обученные люди. Впрочем, и сама артистка время от времени смотрит, что о ней пишут.

"Обычно следят мои менеджеры. Но иногда, если вышла какая-то новость, могу почитать комментарии. Даже если негативные встречаю – ничего, это тоже реакция, спокойно отношусь. Но в целом я не очень социальная, не сижу в сетях", – призналась TAYANNA на съемочной площадке шоу "З Днем народження, Україно!".

Свои ценные минуты певица заполняет действительно важными, на ее взгляд, делами.

"У меня мало свободного времени. Мне лучше вместо сидения в сетях наблюдать за людьми, звездами – украинскими или иностранными, которые вдохновляют и развиваются, создают что-то для мира и всех тех людей, которые зациклены не только на собственной персоне", – рассказала TAYANNA.

Напомним, что до этим летом TAYANNA выпустила чарующий сингл "Мурашки". Синтивейв конца 80-х в сочетании с мощными звуками арпеджиатора в припеве дают нам понять, что данный музыкальный тренд снова стремительно набирает популярности.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Кстати, ранее Дзидзьо признался, от какого напитка у него "начинаются нервы". Также певец определил оптимальное количество кофе на день.

Также отметим, что Макс Барских вспомнил об опасной ситуации с назойливой поклонницей. При этом певец был откровенен: лифчики на сцене - привычная для Барских ситуация!

Режиссером праздничного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.