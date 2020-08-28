"Я счастлива": стильная Джамала в трендовом костюме впечатлила роскошным декольте

Джамала 27 августа отпраздновала день рождения. Певица получила массу поздравлений от звездных коллег и друзей и преданных поклонников, чему была несказанно рада. Она поблагодарила всех, кто оставил в ее адрес теплые слова и пожелания, а также поделилась стильным фотосетом в белоснежном костюме-тройке.

Стильная певица позировала в ансамбле от украинского дизайнера Натальи Новицкой: белоснежном пиджаке-оверсайз стоимостью 6700 грн, брюках с высокой талией ( 3 700 грн) и утрамодной в этом сезоне жилетке, котрая подчеркнула роскошное пышное декольте звезды. Обувь она также подобрала в тон всего наряда.

Скриншот: instagram.com/nataliyanovitska_

Джамала сделала "сияющий" нежный макияж с шимерными тенями нежно-розового оттенка, выделила выразительные глаза и предпочла нежный нюдовый блеск для губ с помадой в тон. На шее и запястье у нее красовались изящные ювелирные украшения, а на пальце – масивное оригинальное кольцо.

Джамала примеряла стильный брючный костюм-тройку (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Дякую", - коротко подписала она серию кадров в стильном образе. А в InstaSrories отметила: "Поздравлений столько! Я счастлива!"

Поклонники оценили внешний вид именинницы.

Неймовірна красуня

Суперская вы, дорогая Джамала

Чарiвна

Ну просто красотка.С каждым годом все лучше и лучше

Надзвичайна краса

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала соблазнила роскошным декольте в белоснежном атласном топе.