"Я прям дерзкая": Леся Никитюк в цветастом платье покорила эффектным летним образом

Леся Никитюк не устает примерять все новые и новые образы и демонстрировать поклонникам эффектные наряды. Так, ведущая блистала в роскошном вечернем платье в стиле Ким Кардашьян, и в тот же день показала еще один образ. На этот раз артистка предстала в элегантном летнем аутфите - длинном синем платье с цветочным принтом.

Красочными снимками Никитюк поделилась на своей странице в Instagram. Отличительной чертой наряда является пикантная шнуровка на груди, а также высокий разрез на бедре. Не зря ведущая назвала себя дерзкой в подписи к публикации. Леся также показала, какие летние духи ей нравятся.

"Хочете бути "дерзкими" цього літа?? Бренд Juliette has a gun для сміливих та "дєрзких", дівчат як я!!! А я прям дерзкая, когда я вкусно пахну", - отметила знаменитость.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

В стильном наряде ведущая повеселилась на вечеринке в честь открытия салона красоты, причем в компании известной певицы Златы Огневич. Последняя опубликовала совместное фото с Никитюк и дизайнером Жаном Гритцфельдом, на котором они сидят рядышком.

"Люблю вечірки літом!!!" - заявила Злата.

Фото: Злата Огневич, Леся Никитюк и Жан Гритцфельд (instagram.com/zlata.ognevich)

Фолловеры Леси поспешили оставить свои отзывы о новом образе своей любимицы.

Очень красивая

Ты самая любимая ведущая Орёл и решка

Красивое платье

Лесечка, ты просто супер

Лесичка ти дивовижна

Платье красивое)

Леся, ти супер

Леська!!! подаруй сукню

Леся, плаття просто отпад!!!!

Какое платье

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк в коротком платье цвета хаки и ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена, взбудоражив сеть.

Также Леся Никитюк показала, как трансформировалось мамино платье. Более того, Леся даже снялась в одном из эфиров "Хто зверху?" в этом наряде. Вышло очень современно - и не скажешь, что платье 70-х годов прошлого века.