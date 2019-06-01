"Я готова!" Вера Брежнева впечатлила экстремальным декольте и точеной фигурой

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица пленила стройными изгибами

Популярная певица Вера Брежнева может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, а также аппетитными формами. Артистка не скрывает, что правильно питается, занимается спортом, причем даже на отдыхе, и тщательно ухаживает за собой. Не так давно Вера отказалась от сахара и заверила, что стала себя чувствовать гораздо лучше, а ее кожа буквально сияет изнутри. Что бы ни надела звезда, она всегда умело подчеркивает все достоинства, а поклонники не могут налюбоваться своей любимицей. Так, на странице в Instagram певица опубликовала горячий снимок у бассейна, на котором можно оценить ее фигуру в деталях.

Вера лежит прямо у кромки воды, камера снимает ее сверху, поэтому прекрасно видно экстремальное роскошное декольте певицы и ее пышную грудь. На артистке – облегающий комбинезон черного цвета с велосипедками. Она позирует, обхватив руками стройную талию и немного отвернувшись от камеры так, что виден лишь ее профиль.

"Лето, я к тебе готова!" - заверила звезда в подписи к яркому пикантному кадру у бассейна.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники певицы резонно заметили, что она находится в прекрасной форме в любое время года, а также восхитились точеными формами Веры.

"Идеальная!", "Всегда готова! Очаровательна", "Идеальна фигура", "Обалденная - фигурка супер", "Так держать! Обаятельная, позитивная, простая, замечательная! Одним словом, во всех отношениях классная!", "Ох, Вера! Одно фото, а столько эмоций!", "Как всегда, самая лучшая", "Просто шикарная фигура", - восхищались комментаторы.

Напомним, что Вера Брежнева в воздушном, невесомом наряде вызвала фурор в сети. Она объявила о сотрудничестве с известным мировым брендом.

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