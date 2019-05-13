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"Я это не выдержу": Джамала взбудоражила неожиданной новостью о своем любимчике

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2019 - 16:29
"Я это не выдержу": Джамала взбудоражила неожиданной новостью о своем любимчике
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Похоже, что собачке Баду придется заводить щенят

Джамала решила поделиться с поклонниками не только положительными, но и немного грустными новостями в своей жизни. Так, украинская исполнительница пожаловалась многотысячной армии поклонникам на неудачное начало не только понедельника, но и всей предстоящей недели. И началось все, казалось бы, с мелочи.

Так, Джамала отметила, что ее неделя началась так, словно все идет не так. К примеру, утром певица несла белоснежные брюки из химчистки, а они упали на землю. Более того, когда Джамала наклонилась их поднять, из ее сумочки выпала косметичка.

"Я и не заметила, как потеряла свои "богатства" – помаду и кисточку", - сетует певица.

Но дальше больше. Чуть позже Джамала отвезла своего домашнего любимчика (собачка по кличке Баду) к ветеринару, где врач ее окончательно ошарашил заявлением, что собачке следует рожать.

"Меня "осчастливили" новостью, что моей собачке пора рожать, иначе… Рожать Баду? Я не выдержу", - улыбается исполнительница.

Также певица отметила, что впереди ее ждет репетиция. И она очень надеется, что все бужет хорошо. При этом, несмотря на достаточно неблагоприятное начало недели, Джамала опубликовала улыбчивое фото. На снимке певица позирует в летнем платье сочного зеленого цвета с цветочным принтом.

Джамала

Яркая Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала и Баду

Джамала и Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники исполнительницы также решили оставить разные отзывы под ее новым фото и жалобой, некоторые отшучивались:

  • "Баду в матери!"
  • "Джамала, это же так весело!)"
  • "Оооййй, маленькие Бадушки... это же круто"
  • "Ахах, Бадушка молодчина"
  • "А на меня вообще сегодня брюки не налезли"
  • "Что-то у меня скучно начался день, по сравнению с вами)) универ, "веселые" лекции… а у вас все будет хорошо!"
  • "На счастье! Не расстраивайтесь, понедельник - день тяжелый. Дальше будет лучше"
  • "Нельзя быть таким солнышком, Джа!"
  • "Джамала, це просто буде привід - купити нову помаду і брюки. Дівчата - такі дівчата"
  • "Продолжение дня будет отличным и не сомневайтесь!"
  • "Все буде добре. Гарного вам тижня"

Напомним, ранее Джамала умилила фото годовалого сына в национальном грузинском костюме. Получился "настоящий джигит".

Интересно, что до этого Джамала похвасталась музыкальными талантами годовалого сыночка. Певица опубликовала видео, на котором ее сынок пытается играть на пианино.

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Новости Украины певецДжамала
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