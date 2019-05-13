"Я это не выдержу": Джамала взбудоражила неожиданной новостью о своем любимчике

Похоже, что собачке Баду придется заводить щенят
Джамала решила поделиться с поклонниками не только положительными, но и немного грустными новостями в своей жизни. Так, украинская исполнительница пожаловалась многотысячной армии поклонникам на неудачное начало не только понедельника, но и всей предстоящей недели. И началось все, казалось бы, с мелочи.
Так, Джамала отметила, что ее неделя началась так, словно все идет не так. К примеру, утром певица несла белоснежные брюки из химчистки, а они упали на землю. Более того, когда Джамала наклонилась их поднять, из ее сумочки выпала косметичка.
"Я и не заметила, как потеряла свои "богатства" – помаду и кисточку", - сетует певица.
Но дальше больше. Чуть позже Джамала отвезла своего домашнего любимчика (собачка по кличке Баду) к ветеринару, где врач ее окончательно ошарашил заявлением, что собачке следует рожать.
"Меня "осчастливили" новостью, что моей собачке пора рожать, иначе… Рожать Баду? Я не выдержу", - улыбается исполнительница.
Также певица отметила, что впереди ее ждет репетиция. И она очень надеется, что все бужет хорошо. При этом, несмотря на достаточно неблагоприятное начало недели, Джамала опубликовала улыбчивое фото. На снимке певица позирует в летнем платье сочного зеленого цвета с цветочным принтом.
Яркая Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала и Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники исполнительницы также решили оставить разные отзывы под ее новым фото и жалобой, некоторые отшучивались:
Напомним, ранее Джамала умилила фото годовалого сына в национальном грузинском костюме. Получился "настоящий джигит".
Интересно, что до этого Джамала похвасталась музыкальными талантами годовалого сыночка. Певица опубликовала видео, на котором ее сынок пытается играть на пианино.