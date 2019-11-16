Wild lady: знойная Тодоренко сразила глубиной декольте на пикантном фото

Регина Тодоренко сметает всевозможные награды и премии, ведь ее целеустремленость и трудолюбие не остается незамеченными. Например, на недавней церемонии от российского журнала “ОК!” - ОК! Awards “Больше чем звезды” она одержала победу в номинации "Герой сети", и это далеко не первый ее трофей за последнее время! Регина успевает совмещать работу и материнство, а также признается, что готова родить еще одного ребенка – у нее хватит времени и сил на малыша! При этом ведущая выглядит превосходно и блистает на всех светских мероприятиях, которые посещает. Она умеет быть абсолютно разной, и еще одним доказательством этому послужило свежее пикантное фото в Instagram.

Звезда буквально светиться – ее кожа с легким оттенком загара и хайлайтером выглядит идеально ровной и сияющей. Едва уловимый макияж с использованием естественных оттенков лишь подчеркнул естественную красоту девушки, а распущенные локоны добавили образу особую женственность и соблазнительность. Но внимание поклонников привлекло внушительное декольте, которое позволило рассмотреть пышную грудь Регины.

Подписчики ведущей не смогли устоять перед ее знойной красотой. Даже муж Регины оставил сразу несколько комментариев со смайлами в виде пламени.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

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Знойная девушка

Ну вообще!

Красотка!

Красота - страшная сила!

Шикарная! Потрясающая грудь!

Регина, ты просто шикарна

Ух какая!

Wild lady

Красотка

Завораживающе

Фото очень красивое, настоящая королева

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко рассказала о материнстве, кардинальных различиях с мужем и особенностях работающей мамы.