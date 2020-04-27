Взять на заметку: 44-летняя Мила Йовович раскрыла секрет безупречной кожи

Милла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Актриса делится секретами красоты и молодости

Мила Йовович славится своей неугомонностью. Знаменитая актриса, а также счастливая жена и заботливая мама нашла новое увлечение – она занялась выращиванием зелени и овощей. Своим садом популярная красавица настолько гордится, что не раз демонстрировала его в личном микроблоге. По словам Миллы, это не только отличное хобби для успокоения нервов, но и прекрасная возможность угостить родных экологически чистыми продуктами.

Милла показала свое хоюи (фото: instagram.com/millajovovich)

Несколько часов назад Йовович подготовила новый пост о своем хобби. Она показала свой мини-огород: горшки с ростками различных культур, которые звезда позже планирует высадить в землю. «Всего лишь немного садоводства по выходным. У меня есть настроенный светильник для комнатных растений, где я начинаю выращивать семена, это очень весело. В последние несколько недель я сажала травы и некоторые великолепные сорта томатов семейной реликвии, которые только-только прорастали. Сегодня я пересаживала некоторые из этих саженцев в большие горшки, чтобы они стали сильнее, прежде чем сажать их на улице», – сообщила поклонникам актриса.

Примечательно, что Милла с удовольствием вступает в переписку и обсуждает с поклонниками их успехи в том же деле. Так, многие простя у актрисы совета, как лучше высаживать семена, спрашивают, какие сорта она использует, и задают много других вопросов по теме. Милла отвечает практически всем, подробно описывая свой опыт.

Звезда обожает свой огород (фото: instagram.com/millajovovich)

К слову, темы между фанатами и 44-летней красавицей вышли далеко за пределы огорода. Так, на заглавном фото новой галереи Милла предстала с безупречным тоном лица, слегка подведенными карандашом глазами и ярко накрашенными губами. Поэтому фолловеры не могли не отметить, как очаровательно выглядит знаменитость. «Это твой нормальный вид для садоводства? Вот это да!», – пишут они. «Хахаха. Не совсем, Просто решила добавить немного гламура, так как очень устала от сидения дома», – ответила Милла.

44-летняя звезда выглядит отлично (фото: instagram.com/millajovovich)

«Восхитительна! Помимо удивительного сердца, прекрасной семьи и отличной генетики, что ты делаешь, чтобы оставаться такой прекрасной и молодой?», – не удержалась другая подписчица. Актриса не стала делать тайны из своей бьюти-рутины и ответила весьма развернуто: «Хорошо выглядеть действительно помогает немного косметики. Но я также пью более ста унций воды каждый день». Позже она рассказала и о том, как ухаживает за кожей. «Я действительно люблю умываться маслом из шиповника по утрам и использовать ph-сбалансированное средство по вечерам», – поделилась Милла, раскрыв также любимое средство для увлажнения: суперсыворотку известного бренда.

Комментарии к посту актрисы (фото: принтскрин instagram.com/millajovovich)