"Взялась за голову": Вика из НеАнгелов засветила животик и сделала признание

Певица эмоционально обратилась к поклонникам
Виктория из группы НеАнгелы поражает не только вокальными способностями, но и спортивной формой – ее фигура вызывает сплошной восторг у поклонников. Певица не скрывает, что залог ее стройности - спорт и правильное питание, а результат, как говорится, на лицо! Артистка решила расширить свои творческие горизонты и всерьез занялась еще и танцами, а видео тренировок охотно делиться на страничке в instagram. На новом фото она продемонстрировала грацию женственность и плоский животик, красуясь в коротком топе.
Звезда надела трендовый брючный костюм белоснежного цвета – облегающие штаны с высокой талией, удлиненный приталенный пиджак с черными пуговицами, под которым виднелся кружевной топ.
Она отдала предпочтение яркому сценическому мейкапу – выделила губы помадой сочного красного цвета, подчеркнула выразительность глаз.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Певица обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку и стимул работать дальше и заниматься любимым делом, несущим радость зрителю.
"Взялась за голову, потому как сбилась со счета уже пару дней назад. (Ребята, это пятый концерт подряд). И все равно я считаю, что у меня самая лучшая работа на свете! Не знаю, что может дарить такие эмоции. Я благодарна всем, кто приходит на концерты, слушает и поет наши песни! Немного выжата от непомерного темпа, но предстоящие два дня я буду делать то, что меня напитает и восстановит. Если хотите, похвалите за хорошую работу. Ведь доброе слово и кошке приятно. Мур", - "напросилась" на комплименты Виктория.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
И поклонники не заставили себя долго упрашивать – они похвалили талантливую артистку и с восхищением отозвались о ее внешнем виде.
Скриншот комментариев
Кстати, Виктория из группы НеАнгелы пошла на эксперимент с прической и показала новый имидж.