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Взгляд не отвести: Слава из НеАнгелов взбудоражила "аппетитным" фото в бассейне


Певица решила "слегка перекусить" не выходя из воды

Слава Каминская из группы НеАнгелы всегда могла похвастаться подтянутой фигурой, а в последнее время стала еще стройнее благодаря интервальному голоданию. Сейчас артистка находится на отдыхе в Израиле и уже успела блеснуть пышной грудью на пикантном фото. Однако она решила на этом не останавливаться и своим новым снимком в Instagram изрядно позабавила подписчиков.

На фото Слава запечатлена в бассейне в сексапильном слитном купальнике красного цвета с черной вставкой-сеточкой в районе груди и живота. При этом певица держит в одной руке тарелку с бургером и картошкой фри, а во второй - бутылку колы, и с наслаждением потягивает газировку через трубочку.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Не бойтесь совершенства. Вам все равно никогда его не достичь..."- с юмором прокомментировала публикацию Каминская.

"Аппетитный" снимок вызвал бурю эмоций у поклонников звезды - многие уверены, что фото постановочное и на самом деле артистка не ест такую вредную еду. Своими впечатлениями пользователи сети поделились в комментариях.

  • "Огооооооооо! Взгляд не отвести)"
  • "Эти купальники сведут меня с ума"
  • "Ну да, с таким разве что сфоткаться"
  • "Крутецкая"
  • "Ух Вы !!!! Вот это супер фотка!"
  • "Я навіть не впізнала тебе! агонь"
  • "Можно подумать, такое едите"
  • "Взяла тарелку чисто сфоткаться)))"
  • "Вкусная!!!"
  • "Вы та женщина, на которую хочется равняться"
  • "Нет предела совершенству!)"
  • "А как же ЗОЖ ?"
  • "Красивая, смелая, самодостаточная. Гармония во ВСЕМ"

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов похвасталась отдыхом в Нью-Йорке вместе с мужем Эдгаром Каминским.

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