Вздрогни, Париж: Маша Ефросинина устроила стильный "девичник" с подругами в сердце Франции

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая позировала рядом с легендарным Лувром

Маша Ефросинина не привыкла сидеть, сложа руки. У теледивы стремительный ритм жизни и множество планов, которые она успешно и бесстрашно реализовывает. Ведущая умеет находить время не только на семью (а когда ее сыночку Александру исполнилось четыре года еще и приняла решение обходиться без няни), но и на общение с друзьями. Так, Маша вместе с подругами отправилась в Париж, где компания устроила стильную прогулку по столице Франции.

Теледива поделилась первыми кадрами, сделанными в сердце города любви и романтики. На одном из фото стильная компания позирует на фоне Лувра. На Маше – короткий полушубок с трендовым "леопардовым принтом", черные леггинсы, модные в этом сезоне сапоги с широким голенищем (именно такую модель можно увидеть в коллекциях Etro и Saint Laurent). В качестве головного убора она предпочла еще один хит сезона – берет.

"Вздрогни, Париж", - коротко и лаконично подписала Маша фото будто с обложки глянцевого журнала.

Фото: Маша Ефросинина с подругами (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики телезвезды оценили эффектный и атмосферный кадр.

Крутышки!

Гарно

Какое обалденное фото

Крутая фотка!

Супер!

Будто кадр из фильма, подруги Оушина!

Богини

Вау! Неожиданно. Прекрасная компания

Красотки

Вы невероятные

Скриншот комментариев

Позже Маша поделилась черно-белым стильным кадром на фоне Лувра. Она распахнула полушубок и показала стильный свитер с контрастной полоской. В качестве аксессуара ведущая предпочла трендовую сумку-"седло" от Dior.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина показала редкое видео, на котором нарушила свои принципы.