Вызывало зависть и ненависть: Потап поразил признанием о серьезных ссорах с Каменских

Звездные супруги Потап и Настя Каменских - настоящий пример любви и гармонии. Они всегда вместе, даже на утренних пробежках, и не стесняются демонстрировать нежные чувства друг к другу на публике и в соцсетях. Однако в начале их сотрудничества в рамках дуэта "Потап и Настя" 11 лет назад все было далеко не так гладко. Об этом рассказал сам рэпер в интервью изданию Flow .

Он откровенно признался, что они сильно ссорились с Настей, а причиной тому была его зависть.



"Я завидовал ее успеху. Я-то все написал, вытерпел ее на студии — она со своими понтами пришла: “Я это петь не буду. Что за низкосортная *** [фигня] — “непара-запара”, два притопа, три прихлопа?”. И тут пошли совместные выступления, где мне кричали: “Слышь, ты тут не базарь, пусть она поет!”. Ух я злился! Ей стоит раз взмахнуть волосами — и ее все любят! А я? Вот это эго неудовлетворенное вызывало зависть и ненависть к ней. Я же придумал это! Как она, с**ка, все забирает?" - рассказал Потап.

По словам артиста, он даже думал закончить их совместный проект.

"А она видела, что мне плохо. Всегда выпячивала меня вперед: “Да что я? Вот Леша”. И от этого снисхождения ко мне я раздражался еще больше. Я хотел уже заканчивать этот проект. Потом ко мне подошла девочка из группы Ангел-А: “Ну как там Настенька?”. Я такой: “Да нормально”. “Ты же ей не завидуешь?”. “Я? Завидую? Пффф!”. “Ну ты не завидуй, потому что девочка всегда будет популярнее мальчика в дуэте”. И эта фраза меня полностью переключила. Я подумал: “Блин, да чего я пыжусь! Радуйся, что она вообще появилась в твоей жизни”. Этот период научил меня быть видимым на сцене — интересным, прикольным, необычным. И когда я понял, что мне не надо соревноваться с Настей, мы превратились в настоящий супердуэт", - поделился артист.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Рассказал он и о моментах, в которые он понял, что его чувства к Каменских изменились и она стала больше, чем просто коллегой.



"У нас было несколько таких моментов. Сначала у Насти закончился контракт, ее позвали другие продюсеры, она решила уйти. Мне стало так больно от этого. Не потому, что я собственник. Не потому, что мы теряли этот дуэт, который я половину времени ненавидел. Не знал я, почему. Я сказал: “К кому ты уходишь?! Куда?! Ну и катись!”. А внутри-то происходила совсем другая реакция. Потом случился похожий момент — я хотел, чтобы мы поссорились, и я собрался уходить. А потом пришел обратно, сильно пьяный, и сказал ей: “Я люблю тебя. Никуда не отпускаю! Ты моя”. Утром я проснулся в самолете, она мне: “Ты помнишь, что ты говорил?”. Я: “Нет, не помню, ничего не было”. И у нас начался открытый энергетический контакт друг с другом, потому что приоткрылась эта дверь", - поведал рэпер.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Сейчас Потап абсолютно счастлив и рад, что все же решился признаться в своих чувствах.



"Все, кто знает нас в жизни, в курсе, что мы целуемся, обнимаемся бесконечно. Мы вчера гуляли в парке, за ручку держались — вот та же энергия была! Я когда увидел Настю, сразу понял: она — женщина, которая поменяет мою жизнь. Поэтому я себя все время вел по-хамски. Сейчас я понимаю, что все время откладывал этот момент, а стоило поддаться этим чувствам — и все произошло. У меня появился смысл жизни, я стал счастливым человеком", - отметил музыкант.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских назвала милое домашнее прозвище Потапа и поблагодарила его за поддержку и содействие.