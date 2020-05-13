Вытащил пистолет: Регина Тодоренко впервые высказалась о своих отношениях с агрессором

Регина Тодоренко после громкого скандала из-за своих неосторожных высказываниях о жертвах домашнего насилия выпустила документальный фильм на эту непростую, но важную тему. В ленте специалисты дали советы и рекомендации жертвам абьюза, как разорвать порочный круг и вырваться из разрушающих и опасных токсичных отношений. Теперь же ведущая решила поделиться личной историей о том, как ей пришлось вплотную столкнуться с агрессией, направленной в ее сторону, о чем она рассказала в интервью изданию "Медуза".

В 20-летнем возрасте Регина начала встречаться с молодым человеком, который проявлял признаки неконтролируемой агрессии и всячески притеснял и ограничивал девушку. Он ревновал Регину и болезненно демонстрировал это.

"У меня был молодой человек, который очень сильно меня ревновал. Кстати, это является одним из признаков того, что человек способен в будущем применить насилие. Так вот, он ревновал меня ко всему: к столбу, к стулу… Ему было бы проще, если бы я дома была привязана к батарее — только тогда, кажется, он был бы спокоен", - вспоминает ведущая.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Один раз во время прогулки к паре подошел поклонник Регины с просьбой сфотографироваться, на что ее возлюбленный отреагировал очень агрессивно.

"Как-то мы гуляли, и ко мне подошел поклонник, попросил сфотографироваться. На что мой молодой человек забрал у парня телефон и вытащил пистолет — у него было с собой оружие, — направил на нас и сказал: "Так, ты от нее отойди, а ты сюда встала быстро", - рассказала звезда "Орла и Решки".

Потрясенная случившимся Регина поспешила успокоить разбушевавшегося ревнивца. Она постаралась как можно беспечнее спустить ситуацию "на тормоза".

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Я улыбнулась и сказала: "Ой, ну чего ты, ну перестань". Я сказала так, будто это было окей. Это настолько вшито в мозг, что "ой, ничего страшного, это не агрессия, ладно-ладно, покричит и перестанет". И сейчас я думаю: Господи, а что бы со мной стало, если бы я осталась в этих больных отношениях?" - задается вопросом она.

Ведущая призналась, что громкий скандал, который лишил ее титулов и выгодных миллионных контрактов с известными брендами, позволил ведущей стать рупором для тех, кто вплотную столкнулся с насилием в семье и получить возможность помочь этим людям.

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