На высоте: Светлана Лобода поразила "постельным" фото в самолете

Артистка показала, с каким комфортом путешествует между концертами
У Светланы Лободы насыщенный концертный график, поэтому певица много времени проводит в дороге - в основном в перелетах. Поэтому неудивительно, что в ее аккаунте нередко появляются снимки, сделанные именно в салоне самолета. Так, недавно артистка умилила сеть нежными фото с младшей доченькой, годовалой Тильдой, с которой позировала у иллюминатора. Впрочем, лицо малышки она по-прежнему не показывает.
На новом фото Светлана решила показать, в каких условиях она порой летает. Звезда опубликовала яркий снимок, на котором она лежит на просторном спальном месте в бордовой бархатной пижаме и маске для сна. Обувь артистки стоит рядом. Да-да, этот кадр тоже из салона самолета - вероятно, частного. Певица довольно улыбается и вскинула руки вверх.
С таким комфортом она добралась до литовского города Клайпеда.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"Привет, Клайпеда!!! сегодня в вашем городе #superstarshow мы на месте. добро пожаловать на концерт. идёшь?" - прокомментировала Лобода.
Фолловеры желают исполнительнице отличного концерта и поражаются такому уровню комфорта в самолете. Многие с юмором пишут, что тоже хотели бы летать в таких условиях.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Кстати, поклонники недавно оценили яркий экспромт звезды. Светлана Лобода решила устроить распевку на столе в гримерке, так певица репетировала перед концертом.
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