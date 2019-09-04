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На высоте: Светлана Лобода поразила "постельным" фото в самолете

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.09.2019 - 17:32
На высоте: Светлана Лобода поразила "постельным" фото в самолете
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Артистка показала, с каким комфортом путешествует между концертами

У Светланы Лободы насыщенный концертный график, поэтому певица много времени проводит в дороге - в основном в перелетах. Поэтому неудивительно, что в ее аккаунте нередко появляются снимки, сделанные именно в салоне самолета. Так, недавно артистка умилила сеть нежными фото с младшей доченькой, годовалой Тильдой, с которой позировала у иллюминатора. Впрочем, лицо малышки она по-прежнему не показывает.

На новом фото Светлана решила показать, в каких условиях она порой летает. Звезда опубликовала яркий снимок, на котором она лежит на просторном спальном месте в бордовой бархатной пижаме и маске для сна. Обувь артистки стоит рядом. Да-да, этот кадр тоже из салона самолета - вероятно, частного. Певица довольно улыбается и вскинула руки вверх.

С таким комфортом она добралась до литовского города Клайпеда.

На высоте: Светлана Лобода поразила &quot;постельным&quot; фото в самолете

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Привет, Клайпеда!!! сегодня в вашем городе #superstarshow мы на месте. добро пожаловать на концерт. идёшь?" - прокомментировала Лобода.

Фолловеры желают исполнительнице отличного концерта и поражаются такому уровню комфорта в самолете. Многие с юмором пишут, что тоже хотели бы летать в таких условиях.

  • Да так можно летать
  • Хочу так же летать
  • Живёт же народ
  • Крутая обожаю
  • Вы как всегда на высоте
  • дорогобогато
  • Дааа, так можно летать хоть каждый день
  • Чей это самолёт?
  • Чтоб я так летала
  • А я думала когда вы успеваете поспать. удачи
  • Так лететь одно удовольствие
  • Ух , чувствую сегодняшний день будет для них лучшим!!! Готовьтесь, дорогие , к вам приехала Лобода

На высоте: Светлана Лобода поразила &quot;постельным&quot; фото в самолете

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, поклонники недавно оценили яркий экспромт звезды. Светлана Лобода решила устроить распевку на столе в гримерке, так певица репетировала перед концертом.

Мы также сообщали, что Светлана Лобода поделилась эффектным портретом старшей дочери Евы. Девочка просто покорила фанатов своим проникновенным взглядом.

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