Вышли в люди: стильные Осадчая и Горбунов засветились на Ukrainian Fashion Week

Телеведущие побывали на показе одного из ведущих украинских дизайнеров
Катя Осадчая и Юрий Горбунов буквально не разлучные на работе и дома. Пара вместе ведет программы, путешествует и посещает светские мероприятия. Одним из последних выходов телеведущих стало посещение показала украинского дизайнера Лилии Пустовит в рамках Ukrainian Fashion Week. Кстати, Катя побывала на открытии мероприятия в оригинальном эффектном наряде с традиционной шляпкой.
Юрий решил поделиться снимком со стильной женой. На снимке Катя позирует в белоснежном платье с набивным цветочным рисунком, а ее муж – в черной рубашке. Стоит отметить, что теледива решилась прийти на светское мероприятие с минимум макияжа и выгла так, сложно на ней нет ни грамма косметики.
"Подивились показ мод! Треба ж знати, у чому в люди вийти! Ліля Пустовіт, Браво!" - подписал стильный кадр Юрий.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Фото не осталось незамеченным поклонниками пары, которые восхитились гармоничностью Юрия и Кати.
Скриншот комментариев
В сториз телеведущая показала несколько кадров с показа, а также сообщила, что ей с мужем достались места в первом ряду.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Ранее Катя Осадчая пришла на работу к любимому мужу Юрию Горбунову и посетила спектакль с участием коллег-звезд.