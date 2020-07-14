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Вышла сухой из воды: эффектно появившуюся из бассейна Каменских сравнили с ведьмой

Автор: Lite

Певица поразила сверхъестественными способностями на ярком видео

33-летняя Настя Каменских знает, как поразить и восхитить своих поклонников. Кроме стильных луков и полезных советов о красоте и похудении, певица балует фанов зажигательными танцами и жаркими фото в купальнике. Однако на новом видео в своем Instagram артистка и вовсе ошеломила сверхъестественными способностями!

В ярком ролике Настя показала, как в буквальном смысле выходит сухой из воды. На видео певица будто бы выпрыгивает из бассейна, после чего ловит на лету свою шляпу и появившиеся из ниоткуда солнцезащитные очки и идет на камеру, пританцовывая. При этом на ней длинное светлое платье с соблазнительным декольте, которое осталось совершенно сухим.

"Как вам такая эффект появление?", - кокетливо подписала свое видео Каменских.

Настя Каменских эффектно появилась сухой из воды (видео: instagram.com/kamenskux)

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Фолловеры артистки пришли в полный восторг от такого фокуса, а некоторые даже в шутку сравнили ее с ведьмой.

  • Ваши видео всегда супер!
  • Ой, мне это напомнило ведьму из фильма "Вий"
  • Ведьма
  • Как ведьма из воды вышла. Супер. Это комплимент.
  • Появление огонь
  • Такое чувство, как будто из воды выходит колдунья или ведьмочка, только декорации поменять и полная мистика получится
  • Вдруг откуда-то не возмись*, появилась
  • Мистика
  • Как то жутковато смотрится
  • Настя прикольно !!!
  • Сколько попыток было?

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась фото в ярком купальнике и сетчатой тунике.

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