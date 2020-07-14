Вышла сухой из воды: эффектно появившуюся из бассейна Каменских сравнили с ведьмой

33-летняя Настя Каменских знает, как поразить и восхитить своих поклонников. Кроме стильных луков и полезных советов о красоте и похудении, певица балует фанов зажигательными танцами и жаркими фото в купальнике. Однако на новом видео в своем Instagram артистка и вовсе ошеломила сверхъестественными способностями!

В ярком ролике Настя показала, как в буквальном смысле выходит сухой из воды. На видео певица будто бы выпрыгивает из бассейна, после чего ловит на лету свою шляпу и появившиеся из ниоткуда солнцезащитные очки и идет на камеру, пританцовывая. При этом на ней длинное светлое платье с соблазнительным декольте, которое осталось совершенно сухим.

"Как вам такая эффект появление?", - кокетливо подписала свое видео Каменских.

Настя Каменских эффектно появилась сухой из воды (видео: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры артистки пришли в полный восторг от такого фокуса, а некоторые даже в шутку сравнили ее с ведьмой.

Ваши видео всегда супер!

Ой, мне это напомнило ведьму из фильма "Вий"

Ведьма

Как ведьма из воды вышла. Супер. Это комплимент.

Появление огонь

Такое чувство, как будто из воды выходит колдунья или ведьмочка, только декорации поменять и полная мистика получится

Вдруг откуда-то не возмись*, появилась

Мистика

Как то жутковато смотрится

Настя прикольно !!!

Сколько попыток было?

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась фото в ярком купальнике и сетчатой тунике.