Уже выше мамы: Катя Осадчая очаровала сеть редким фото со старшим сыном

Ведущая трепетно поздравила 17-летнего Илию с именинами
Катя Осадчая наслаждается отпуском в солнечной Турции вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыночком Иваном - как оказалось, с ними также отдыхает и старший сын телеведущей Илья. Он не любит публичности и поэтому практически никогда не появляется в аккаунте своей звездной мамы, однако в честь именин разрешил ей выложить совместное фото.
На снимке счастливая Катя запечатлена на зеленой лужайке вместе с 17-летним наследником, который стоит спиной к камере, не желая показывать лицо. Ведущая позирует в длинном белом сарафане и солнцезащитных очках, а Илья в синих шортах, полосатой футболке и кепке.
Катя Осадчая показала старшего сына Илью, но только со спины (фото: instagram.com/kosadcha)
Семейный снимок Осадчая приурочила ко Дню Ильи, который отмечается 2 августа. Она трогательно поздравила сына в подписи к публикации.
"Іллі, Ілющі, Ілюхи! Вітаємо з Днем Янгола! Нехай вас береже Янгол охоронець від усіх негараздів і береже ваше здоров‘я. Фото узгоджене з іменинником ) на кепці красномовний напис "no photo", - отметила ведущая.
Пользователи сети присоединились к поздравлениям и заметили, что Илья уже вырос выше мамы.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Катя Осадчая показали пляжные развлечения с младшим сыном на берегу моря.