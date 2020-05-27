Вырвались на свободу: Слава из НеАнгелов показала детям мир "особой роскоши и богатства"

Участница популярной украинской группы НеАнгелы Слава Каминская очень рада послаблению карантина, ведь сидеть дома с двумя активными маленькими детьми очень непросто. И хотя певица изо всех сил развлекала малышей и привлекала их к домашнему хозяйству и тренировкам, нет ничего лучше прогулок на улице. На радостях артистка с сыном Леоном и дочкой Лаурой отправились на прогулку за город, выбрав для этого музей под открытым небом в Межигорье.

На своей странице в Instagram Слава поделилась красочными кадрами с семейной вылазки, а также своими впечатлениями. С собой они взяли самокаты, а также подругу Каминской.

Дети с радостью носились по огромной территории парка и усадьбы и лакомились сладкой ватой. Как призналась звезда, это был особый кайф наконец попасть на природу.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

"Доказано, что дети, привыкшие гулять только на террасе, изучив ее вдоль и впоперек до каждого уголочка, теперь устают на свежем воздухе в два раза медленнее. Этот особый кайф – вырваться «на свободу» после изнурительного сидения дома. Не все взрослые выдерживают давление четырьма стенами, боюсь представить, как переживали внутри киндеры. Боевая экипировка – дезинфектор в каждом кармане и резкое боковое зрение, чтобы уследить за этими двумя в Межигорье", - призналась Слава.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Кроме того, певица не в первый раз поражается масштабам роскоши бывшего поместья беглого экс-президента Януковича.

"Кстати, каждый раз удивляюсь, как в первый: как один человек закрыл себя в отдельном большом городе? Обойти Межигорье за раз – просто нереально. Или у кого-то получалось? Расскажите свои впечатления от первого визита в этот мир «особой роскоши и богатства». PS. Кто в курсе, где еще можно с детьми покататься на самокатах? PPS. Зоопарк не предлагать))" - пишет Каминская.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Пользователи сети принялись предлагать артистке варианты, где еще можно погулять с детками, и умиляться ярким кадрам.

ВДНХ, но в будние дни!

Какие милые дети))))

Крутые фото. Вы очень красивая.

Слава, ну какие же вы все красивые, яркие, позитивные. Фото очень красивые, я дюблю такие, настоящие, живые фото...в них жизнь! Деток от меня цем

Голосеевский парк, Ирпенская набережная, Феофания

Лаура очень похожа на Вашу маму

Парк Феофания, много дорожек для катания и не много людей.

Какая вы красивая и детки ваши чудо

Какие вы классные!

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Ранее Слава Каминская из группы НеАнгелы рассказала о драках и конфликтах с коллегой по дуэту Викторией Смеюхой.