ru
ua

Вылитый Брюс Уиллис: Потап похвастался подкачанным торсом на пикантном фото

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Рэпер показал, как занимается спортом на свежем воздухе

Рэпер и продюсер Потап после свадьбы с Настей Каменских заметно похудел и похорошел - все дело в том, что певица и сама сбросила лишний вес и с тех пор поддерживает стройную фигуру. Исполнительница старается правильно питаться и регулярно заниматься спортом, к чему приучила и любимого мужа. На карантине пара устраивает домашние тренировки, не забывая и о музыке - так, артист презентовал новое забавное видео “Дома”, а сняла и смонтировала его Настя.

Потап решил напомнить поклонникам, что он не забывает о спорте и тренировках, а заодно и похвастаться результатами. В своем Instagram рэпер поделился эффектным селфи, на котором он запечатлен с обнаженным торсом на фоне бассейна.

Алексей (настоящее имя артиста, - прим. ред.) с серьезным видом сжимает кулак, а на заднем плане видно лежащий у бортика бассейна фитнесс-коврик.

"40 минут тренировки возле бассейна", - подписал кадр Потап.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Поклонники продюсера оценили его спортивную форму и оставили много позитивных отзывов. Некоторые отметили, что на этом фото он очень похож на голливудского актера Брюса Уиллиса, встречаются также и сравнения с актером из фильмов для взрослых.

  • Красава!
  • Круто!!! Я тоже люблю спорт
  • Коли вже буде посмішка ?
  • Это у вас уже так тепло?!!! Класс!
  • Хахахах лысый из Голос Країни
  • Спорт - это жизнь, мотивируете заниматься, спасибо вам за это!
  • мужчина супер
  • вот это качОК
  • Вы здесь на Брюса Уиллиса очень похожи
  • Серьезный Мен..
  • Блин реально стал походить на Брюсс Уиллиса
  • Ой,боюсь!!!
  • Вылитый Брюс Уиллис!
  • Та ты шо ты шо, какой дядя
  • Пушечка просто
  • Патап! А сколько вам лет? На Брюса похож? Ему за 60)))
  • Горячий парень

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Потап и Каменских впечатлили эксклюзивным "домашним" бэкстейджем с Голоса страны-10.

Коляденко, Кондратюк, Рыбак и другие звезды рассказали, что нового освоили на карантине Стройнеем по часам: эксперт расписала правильный режим дня для похудения
Читать все новости