Вылитый Брюс Уиллис: Потап похвастался подкачанным торсом на пикантном фото

Рэпер показал, как занимается спортом на свежем воздухе
Рэпер и продюсер Потап после свадьбы с Настей Каменских заметно похудел и похорошел - все дело в том, что певица и сама сбросила лишний вес и с тех пор поддерживает стройную фигуру. Исполнительница старается правильно питаться и регулярно заниматься спортом, к чему приучила и любимого мужа. На карантине пара устраивает домашние тренировки, не забывая и о музыке - так, артист презентовал новое забавное видео “Дома”, а сняла и смонтировала его Настя.
Потап решил напомнить поклонникам, что он не забывает о спорте и тренировках, а заодно и похвастаться результатами. В своем Instagram рэпер поделился эффектным селфи, на котором он запечатлен с обнаженным торсом на фоне бассейна.
Алексей (настоящее имя артиста, - прим. ред.) с серьезным видом сжимает кулак, а на заднем плане видно лежащий у бортика бассейна фитнесс-коврик.
"40 минут тренировки возле бассейна", - подписал кадр Потап.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Поклонники продюсера оценили его спортивную форму и оставили много позитивных отзывов. Некоторые отметили, что на этом фото он очень похож на голливудского актера Брюса Уиллиса, встречаются также и сравнения с актером из фильмов для взрослых.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, Потап и Каменских впечатлили эксклюзивным "домашним" бэкстейджем с Голоса страны-10.