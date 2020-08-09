Выходные для двоих: Екатерина Кухар в бикини очаровала романтикой с мужем в воде

Балетная пара насладилась отдыхом на пляже
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар этим летом отдыхает больше, чем обычно - ведь из-за ограничений на путешествия она не поехала на привычные гастроли. Это время она проводит с любимой семьей, причем иногда они с мужем и коллегой по сцене Александром Стояновым умудряются остаться вдвоем, без детей.
Так, судья шоу Танцы со звездами поделилась в сети романтичным видео, в котором показала, как они с супругом провели выходные. В ролике Александр кружит любимую на руках, стоя в воде, а за их спинами открывается красивый вид на зеленый лес. Где было сделано видео, Екатерина не указала.
Танцовщица предстала перед камерой в темном бикини с кружевом, а волосы собрала в хвост. От пары так и веет счастьем и любовью!
В подписи звезда поделилась советами, как сделать летние выходные с любимым незабываемыми.
"Идеальным выходным быть! Поэтому, всем желаю отпустить работу, детей к бабушке и насладиться тем, что вы можете себе позволить: провести их так, как хочется именно вам! Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется....))
Пусть крайний месяц нашего с вами лета будет ярким и запомнится надолго!" - написала Кухар.
Растроганные поклонники оставили супругам много теплых отзывов и пожеланий.
Напомним, ранее Екатерина Кухар в роскошном белом с мужем вышли в свет и воспели силу взаимной любви.
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