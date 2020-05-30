Не выходили из номера три дня: Маша Ефросинина сделала интимное признание о муже

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев – пример крепкой, сплоченной семьи. Но добиться такого взаимопонимания в отношениях ведущей удалось не сразу – за этим стоит огромная работа, включая трансформации себя. В откровенном интервью для программы "Ходят слухи" Маша рассказала, что семейный кризис ей удалось преодолеть благодаря качественному сексу и работе над собой.

Маша считает секс самой важной составляющей отношений мужчины и женщины. Она даже сделала интимное признание о том, что наслаждаться близостью сполна смогла лишь после рождении дочери Наны. Тогда ведущая похудела до 58 кг и начала нравиться сама себе.

"Я стояла перед зеркалом в ванной, гладила плоский живот, тонкие ноги, и поняла, что я себя хочу. В ту ночь впервые испытала вагинальный оргазм. Я поняла, что это напрямую связано с телом - себе нравиться", - сделала интимное признание Маша.

Фото: Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым (instagram.com/mashaefrosinina)

На подъеме чувств первые пару лет брак теледивы и бизнесмена был безоблачным, но когда они столкнулась с серьезным кризисом в отношениях, то поняли, что нужно искать решение проблемы. Пара даже разъехалась на год. Тогда Тимур и Маша стали внезапно скучать друг по другу.

"У нас было много разговоров про все обиды, невысказанные штуки, плюс мы поменялись оба. Он занялся спортом, привел себя в порядок, я перестала чувствовать ментальную зависимость от мужчины. И физически стала скучать - по запахам, прикосновениям, по сексу. Это было очень смешно, но когда мы решили встретиться, мы сразу переспали. Мы не выходили из номера в отеле три дня", - вспоминает свой опыт Маша.

Фото: Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым (instagram.com/mashaefrosinina)

Затем пара начала встречаться снова, ведущая сравнила их роман со сценарием фильма "Любовь и голуби". Они даже решила вместе заниматься духовной практикой - кундалини йогой.

Ведущая отмечает, что интимная жизнь после 30 и 40 становится даже лучше и насыщеннее, если работать вдвоем над своими отношениями. Кроме того, с возрастом Тимур и Маша стали выглядеть так, как им хочется, а муж превратился для теледивы визуально абсолютно в ее сексотип. Конечно, в паре случаются и ссоры, но ведущая считает, что они могут быть на пользу.

Фото: Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым (instagram.com/mashaefrosinina)

"Любить друг друга - не значит не ссориться. Поэтому мы и ссоримся, и кричим. Главное - не молчать и не носить это все в себе", - считает Маша.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина поделилась своим мнением о бодипозитиве.