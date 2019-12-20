"Выход есть!" Тарабарова рассказала, как создать новогоднее настроение

Светлана Тарабарова (Фото: instagram.com/tarabarova)

Звезда посоветовала, что нужно делать, чтобы почувствовать приближение праздника

Знаменитая украинская певица Светлана Тарабарова призналась на своей странице в Instagram, что чувствует себя истощенной в конце года. Поэтому составила список советов, которые помогут создать новогоднее настроение.

По словам артистки, в первую очередь, нужно расслабиться и окружить себя людьми, которых любишь.

"Не чувствуешь праздничного настроения? Ты не один. Нас много и мы истощены, но выход есть. Сохраняй пост и действуй. Есть несколько вариантов. Во-первых, расслабься. Это основной и очень важный шаг. Будешь нервничать - это только ухудшает ситуацию. Я так себе говорю - всегда работает!

Напиши на бумаге, или в телефон (заметки) все свои дела и мечты (обязательно). Не держи все в голове, на бумаге держать легче. А дальше просто двигайся по своему плану плюс не забывай спать (это я тоже себе говорю). Меньше сахара, меньше кофе, Больше тех, кого любишь, кто не бесит! И музыка, музыка, которая вдохновляет, расслабляет, улучшает настроение. Верю, у тебя все получится. Обнимаю.

Ну, и если не хочешь пить алкоголь в праздники, а всем очень долго рассказывать почему - делай как я: капелька кофе в водичку и похоже на шампанское!" - поделилась советами певица.

Свой пост Тарабарова сопроводила фото в праздничном наряде. В кадре можно увидеть Светлану в черном мини-платье, поверх которого она надела платье-сетку в крапинку. Образ дополнили лаконичные босоножки в тон и массивные серьги. Снимок был сделан в одном из шоурумов.

Светлана Тарабарова (Фото: instagram.com/tarabarova)

Светлана Тарабарова (Фото: instagram.com/tarabarova)

Напомним, ранее Светлана Тарабарова впервые показала сына Ивана в прямом эфире. Также артистка вместе с сыном представила новый клип и рассказала об особенностях этой зимы.